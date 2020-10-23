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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor

DHA

Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşanan Başkan Böcek'in enfeksiyon bulgularının devam ettiği, durumunun ise ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının olduğu açıklandı.
'DURUMU CİDDİYETİNİ VE KRİTİKLİĞİNİ KORUMAKTADIR'
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-10-23 12:50:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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