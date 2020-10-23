Uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Antalya'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken dört şüpheli gözaltına alındı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışması sonucu Muğla'ya seyir halinde olan 07 HYR 76 plakalı otomobil içinde uyuşturucu madde bulunduğunun bilgisinin aldı. Otomobil, Finike ilçesi Hasyurt mahallesi D400 karayolu üzerinde içerisinde bulunan N.N., M.G., G.Ö.K. ve Y.Y. isimli 4 şahıs ile birlikte yakalandı. Araç içerisinde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 5 gram skunk, 10 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 33 adet kenevir tohumu ve 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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