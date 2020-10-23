DEİK'li iş insanları, Moldova'daki iş forumuna katıldı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi, Moldova'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin artırılması hedeflenen forumda, Antalya'dan DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi Selman Özgün ve DEİK Moldova Yürütme Kurulu üyesi Cahit Urfan da yer aldı. Türk heyeti, Moldova Başbakanı Lon Chicu, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea ile görüştü.

`CUMHURBAŞKANI ÖNEM VERİYOR´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki iş birliklerine çok önem verdiğini belirten Selman Özgün, "Bu ilişkilerin geliştirilmesi adına iş insanları olarak bize çok büyük görevler ve vazifeler düşüyor. Bu nokta itibarıyla hem ikili ilişkileri hem de ticari faaliyetlerimizi yürütmek adına gerekli adımları atıyoruz. Bu forum zengin çalışma programı, yurt dışındaki ticari gelişmeler, karşılıklı yatırımlar ve iş ortaklıkları ve gelecekteki olası ticari faaliyetler için yararlı olan iş girişimlerinin yaygınlaştırılmasına olanak sağladı" dedi.

GAGAVUZYA'DAKİ FIRSATLAR

Türkiye'nin, Gagavuzya'da bir konsolosluk açacağını ve ilişkilerin güçlendirileceğini anlatan Özgün, "Gagavuzya'nın sanayi ve turizm sektörleri gelişmemiş durumda. Bu sektörlerde faaliyet gösteren neredeyse hiç şirket yok. Ekonomisi daha çok tarıma ve hayvancılığa dayalı ve serbest piyasa ekonomisine geçiş çabaları devam etmektedir. Bu nedenle Türk yatırımcılar, turizm, altyapı, eğitim ve uluslararası ticaret alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere foruma davet edildi. İnşaat sektörünü ve altyapıyı değerlendirmekten onur duyduk ve o sektörde keşfedilmesi gereken birçok fırsat olduğunu gördük" diye konuştu.

300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye ile Moldova'nın diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin yeni bir yılının daha kutlandığını belirten Cahit Urfan, Türk yatırımcılarının özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirdiğini, başarılı yatırımların Gagavuz bölgesinde de artarak devam etmesinin beklendiğini söyledi. Moldova ile iş birliğinde tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme ve depolama alanlarındaki potansiyellerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Urfan, Türk firmalarının Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarının 300 milyon doların biraz üzerinde olduğunu açıkladı.

TİCARET HACMİ 164 MİLYON DOLAR

Moldova'daki yatırımcıların gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Urfan, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Moldova'nın Türkiye'ye yönelik ihracatının 2019 yılı aynı dönemine oranla yüzde 45.6 düşerek, 52.1 milyon dolar seviyesine, Moldova'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın ise yüzde 7.5 oranında düşüşle 112 milyon dolar seviyesine azaldığını söyledi. Urfan, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi söz konusu dönemde 164,1 milyon dolar olarak hesaplanmıştır" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-10-23 13:38:02



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