DEİK'li iş insanları, Moldova'daki iş forumuna katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEİK'li iş insanları, Moldova'daki iş forumuna katıldı

DHA

DEİK'li iş insanları, Moldova'daki iş forumuna katıldı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi, Moldova'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı.
İki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin artırılması hedeflenen forumda, Antalya'dan DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi Selman Özgün ve DEİK Moldova Yürütme Kurulu üyesi Cahit Urfan da yer aldı. Türk heyeti, Moldova Başbakanı Lon Chicu, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea ile görüştü.
`CUMHURBAŞKANI ÖNEM VERİYOR´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki iş birliklerine çok önem verdiğini belirten Selman Özgün, "Bu ilişkilerin geliştirilmesi adına iş insanları olarak bize çok büyük görevler ve vazifeler düşüyor. Bu nokta itibarıyla hem ikili ilişkileri hem de ticari faaliyetlerimizi yürütmek adına gerekli adımları atıyoruz. Bu forum zengin çalışma programı, yurt dışındaki ticari gelişmeler, karşılıklı yatırımlar ve iş ortaklıkları ve gelecekteki olası ticari faaliyetler için yararlı olan iş girişimlerinin yaygınlaştırılmasına olanak sağladı" dedi.
GAGAVUZYA'DAKİ FIRSATLAR
Türkiye'nin, Gagavuzya'da bir konsolosluk açacağını ve ilişkilerin güçlendirileceğini anlatan Özgün, "Gagavuzya'nın sanayi ve turizm sektörleri gelişmemiş durumda. Bu sektörlerde faaliyet gösteren neredeyse hiç şirket yok. Ekonomisi daha çok tarıma ve hayvancılığa dayalı ve serbest piyasa ekonomisine geçiş çabaları devam etmektedir. Bu nedenle Türk yatırımcılar, turizm, altyapı, eğitim ve uluslararası ticaret alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere foruma davet edildi. İnşaat sektörünü ve altyapıyı değerlendirmekten onur duyduk ve o sektörde keşfedilmesi gereken birçok fırsat olduğunu gördük" diye konuştu.
300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Türkiye ile Moldova'nın diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin yeni bir yılının daha kutlandığını belirten Cahit Urfan, Türk yatırımcılarının özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirdiğini, başarılı yatırımların Gagavuz bölgesinde de artarak devam etmesinin beklendiğini söyledi. Moldova ile iş birliğinde tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme ve depolama alanlarındaki potansiyellerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Urfan, Türk firmalarının Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarının 300 milyon doların biraz üzerinde olduğunu açıkladı.
TİCARET HACMİ 164 MİLYON DOLAR
Moldova'daki yatırımcıların gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Urfan, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Moldova'nın Türkiye'ye yönelik ihracatının 2019 yılı aynı dönemine oranla yüzde 45.6 düşerek, 52.1 milyon dolar seviyesine, Moldova'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın ise yüzde 7.5 oranında düşüşle 112 milyon dolar seviyesine azaldığını söyledi. Urfan, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi söz konusu dönemde 164,1 milyon dolar olarak hesaplanmıştır" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-23 13:38:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
TÜRKPATENT Başkanı Asan: " YÖREX seferberlik başlattı "
YEREL HABERLER TÜRKPATENT Başkanı Asan: " YÖREX seferberlik ...
Yediemin otoparkları pandemi döneminde otomobil ve motosiklet mezarlığına döndü Haciz ve eksik evrak nedeniyle bağlanıp otoparka çekilen binlerce otomobil ve motosiklet çürümeye bırakıldı Satış masrafından, değeri daha düşük olan motosikletler ise satılamayınca adeta hurdaya döndü Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu: "İşlerde yüzde 80’e yakın bir düşüş var, bu durumda yedieminleri sıkıntıya sokuyor" "Türkiye’deki tüm yedieminlerin bir döviz çöplüğü durumunda, biz burada kendi dövizimizi heder ediyoruz" "Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Yediemin otoparkları pandemi döneminde otomobil ve ...
Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yüksek verimli tavuk yetiştiriciliği kursu ilgi ...
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Ege Aydan’ın 33’üncü sergisi Muratpaşa’da açılıyor
YEREL HABERLER Ege Aydan’ın 33’üncü sergisi Muratpaşa’da açılıyor
Korkuteli Karabayır grup yolunda stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Korkuteli Karabayır grup yolunda stabilize yol ...
Muratpaşa ödülünü aldı
YEREL HABERLER Muratpaşa ödülünü aldı
Büyükşehir’den Manavgat’a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Manavgat’a Cumhuriyet Bayramı hediyesi
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak ilerledi
YEREL HABERLER Patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak ilerledi
'Turizmde 2021, 2020'den zor olmayacak'
YEREL HABERLER 'Turizmde 2021, 2020'den zor olmayacak'
SunExpress, Lufthansa ile ortak uçuş anlaşmasını genişletiyor
YEREL HABERLER SunExpress, Lufthansa ile ortak uçuş anlaşmasını ...
İngilizin yarımadadaki villası için yıkım kararı
YEREL HABERLER İngilizin yarımadadaki villası için yıkım kararı
Kepez’de 3 ayda 14 bin çöp konteynerinin dezenfekte işlemi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kepez’de 3 ayda 14 bin çöp konteynerinin dezenfekte ...
ALKÜ’de akademik yayınlara katkı yapan akademisyenler ödüllendirilecek
YEREL HABERLER ALKÜ’de akademik yayınlara katkı yapan akademisyenler ...
Serik’ten Van’daki 10 kadın çiftçiye 10 bin 400 adet tüplü lavanta fidesi
YEREL HABERLER Serik’ten Van’daki 10 kadın çiftçiye 10 bin 400 adet ...
PTT'nin kuruluş yıl dönümünde araçlarla Antalya turu
YEREL HABERLER PTT'nin kuruluş yıl dönümünde araçlarla Antalya turu
Antalya’nın ‘Demir Adam’ı Tayvan’da Türkiye’yi temsil edecek ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: “Hedefim dünya şampiyonluğunu ülkeme kazandırmak"
YEREL HABERLER Antalya’nın ‘Demir Adam’ı Tayvan’da Türkiye’yi temsil ...
Kekova'da bitmeyen yaz
YEREL HABERLER Kekova'da bitmeyen yaz
Eşi terk edince, kendini astı
YEREL HABERLER Eşi terk edince, kendini astı
15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü
YEREL HABERLER 15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ...
Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan işletmelere ceza yağdı 29 işletmeye 232 bin 918 TL para cezası uygulandı, kaçak ürünler imha edildi
YEREL HABERLER Serik’te belgesi olmadan tütün ve alkol satan ...
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Antalya Valisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli’nin yüzde 80’inin tamamlandığını bildirdi Vali Ersin Yazıcı: “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız”
YEREL HABERLER Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X