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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu

DHA

Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 100 polisin katılımıyla 3 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 128,5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi bulundu.
Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı 100 polis ve birçok narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı.
TUVALETTE HASSAS TERAZİ
Polis bazı evlere girmek için koçbaşıyla kapıları kırdı. Evlerde yapılan aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi ile 128.5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca Covid-19 kapsamında 37 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamak suçlarından Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 186 TL cezai işlem yapıldı.
Polis, bölgede 24 saat aralıksız alan denetimini sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-10-23 15:28:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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