Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 100 polisin katılımıyla 3 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 128,5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi bulundu.

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı 100 polis ve birçok narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı.

TUVALETTE HASSAS TERAZİ

Polis bazı evlere girmek için koçbaşıyla kapıları kırdı. Evlerde yapılan aramalarda, tuvalet sifonuna saklanmış iki hassas terazi ile 128.5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca Covid-19 kapsamında 37 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamak suçlarından Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 186 TL cezai işlem yapıldı.

Polis, bölgede 24 saat aralıksız alan denetimini sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-23 15:28:52



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