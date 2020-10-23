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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

32 terslikli ortaokul protokolü imzalandı

İHA

32 terslikli ortaokul protokolü imzalandı

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Fahrettin Sert ile Okul Protokolü imzaladı. Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Milli Eğitim Md. Yrd. Erhan Baydur, Fahrettin Sert ile çocukları Ramazan, Cuma ve Vahdettin Sert katıldı. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde, 32 derslikli olarak yapılacak ortaokula “Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulu” ismi verilecek.
Mayıs ayında yapılan okul protokolü ile 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan %51’lik kısmını tamamlayarak “Özpınarlar İlkokulu” nu Antalya’ya kazandıran hayırsever Fahrettin Sert’i tebrik eden Vali Yazıcı, “Bugün yine güzel bir protokolü hep birlikte imzalıyoruz. Fahrettin Beyin yine aynı bölgede ilkokul hayırları var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin, kazançlarını bereketlendirsin” dedi.

En Büyük Zenginlik Kaynağımız Yetişmiş İnsan Gücüdür
"Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Ülkemiz için en büyük zenginlik kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Toplumları ayakta tutan ve onları geleceğe taşıyan hiç şüphesiz ki eğitimdir. Bizim için eğitim çok önemlidir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizin de en büyük sermayesi genç nüfusumuz ve öğrencilerimizdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. O bakımdan biz bu eğitim yatırımlarını çok önemsiyoruz. Siz değerli hayırseverlerin eğitime yaptığı bu hayır, kapanmayan dua kapısıdır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kaliteli, özenli ve örnek teşkil edecek özelliklerde güzel bir okul inşa edileceğine inanıyorum” dedi.
Törende söz alan hayırsever Fahrettin Sert, “İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır, inanıcıyla insanımıza, bölgemize, milletimize hizmet etmekten şeref duyarız. Biz dünyalık değil, ahretlik hizmetlerimizle önde olmayı dileriz. Şehrimize, bölgemize devletimize hayırlı olur inşallah” dedi.

Hayırda Yarışın Devam Etmesini Diliyorum
Antalyalı hayırseverlerin eğitime büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu hayırda yarışın devam etmesini diliyorum. Tüm hayır sahiplerimize bol kazançlar dileyerek, orada okuyacak olan tüm öğrencilerimiz adına da teşekkür ediyor, Antalya için, Konyaaltı ilçemiz için ve çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Fahrettin Sert ve çocukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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