Kemer’e ters ev geliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde Atatürk Parkı projesi kapsamında hazırlanan ters evdeki çalışmalar devam ediyor.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ters evde devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Atatürk Parkı’nda çalışmaların devam ettiğini aktaran Topaloğlu, “Projemiz tamamlandıktan sonra Kemer’e yeni ve güzel bir hava katacak. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirler, ters eve gelerek fotoğraf çektirebilecekler. İlçemizde tatilini sürdüren turistler buradan güzel anılarla ayrılacaklar. Kemer’e ve turizme katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.