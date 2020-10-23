UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye:0 - Kosova: 0

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu Eleme maçında, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova ile golsüz berabere kaldı.
Stat Manavgat Zeki Demirci Spor Kompeksi
Hakemler: Stacey Pearson x, Melissa Burgin x, Emily Carney x
Türkiye: Selda x, Berna x, Didem x (Fatoş dk. 90 ?), Yaşam x, İlayda x (Jessica dk. 90 ?), Emine Ecem xx (Elif dk. 80 ?), Ecem (Sevgi dk. 82 ?), Ebru xx, Yağmur x (Melike dk. 46 x), Ece xx, Gülbin xx
Teknik Direktör: Necla Güngör Kırağası
Kosova: Florentina Kolgeci xx, Edona Kastrati xx, Donjeta Halilaj xx (Agnesa Gashi dk. 39 x), Lindona Syla xx, Viola Avduli x, Bierta Shala (Anjeza Rexhapi dk. 84 ?), Kaltrina Biqkaj (Fleta Musaj dk. 64 x), Marigone Tahiri (Enjona Emarliahu dk.64 x), Edona Kryezlu x, Blerta Small (Verona Berisha dk. 46 x), Ereleta Memati xx
Teknik direktör: A. Fazlija
Kırmızı kart: Lindona Syla (dk.36) (Kosova)
Sarı kartlar: Ece, Emine Ecem (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.