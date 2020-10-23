Kadın A milli futbol takımı, Kosova´yla golsüz berabere kaldı (GENİŞ HABER)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) AVRUPA Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7´nci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova A Milli Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.
Türkiye ve Kosova A Kadın Milli Takımları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu´ndan Stacey Pearson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli Takımı´ndan Lindona Syla 35´inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı atak başladı. Türk oyuncuların yakaladığı pozisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci gole izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi sakatlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ekledi. Her iki takımın da gol atma başarısını gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle puanını 2´ye yükseltti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-10-23 23:15:57
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