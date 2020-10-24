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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Günal: “Sigortasız tarım olmaz’’

İHA

TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Günal: “Sigortasız tarım olmaz’’

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 19 Ekim tarihinde yaşanan dolu ve fırtına nedeniyle Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde seralarda ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarları yerinde inceledi ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 19 Ekim tarihinde yaşanan dolu ve fırtına nedeniyle Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde seralarda ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarları yerinde inceledi ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Günal, Antalya’daki programının ilk durağında, Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri ile Kumluca’da bir araya geldi. Programın devamında sigortalı işletmelere ziyaretler gerçekleştirerek; hasar gören seralar ile tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile hasar bölgesini ziyaret eden Günal, bölgedeki hasar tespit çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan dolu ve fırtına, bölgede can ve mal kayıplarına yol açmış, seralar ve bitkisel ürünler zarar görmüştür. Bu durumu takiben, sigortalı üreticilerimizden 2 bin civarında hasar ihbarı alınmış ve sahadaki ekspertiz çalışmaları hızlıca başlamıştır. Titizlikle yürüttüğümüz ekspertiz sürecinin sonunda sigortalı üreticilerimize hasar ödemelerini en kısa zamanda yapacağız.

TARSİM tarafından Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı sera alanlarının sigortalılık oranı son bir yıl için Kumluca’da yüzde 68 Finike’de yüzde 52’dir. Bu yüksek orana rağmen, tarım sigortası olmadığı için dolu ve fırtına gibi doğal afetlerden dolayı mağduriyet yaşayan çok sayıda üreticimizin olduğunu üzülerek görüyoruz. Üreticilerimize tavsiyemiz, yüzde 67’ye varan devlet prim desteğinden faydalanarak en kısa zamanda tarım sigortalarını yaptırmaları ve emeklerini beklenmedik risklere karşı mutlaka koruma altına almaları. Yaşanan her doğal afet sonrasında sigortası olmadığı için sıkıntıya düşen çitçilerimizi görmek bizi de çok üzüyor. Çiftçilerimize bu vesileyle tekrar iletmek istiyorum ki; emeklerinizin kolayca heba olmaması için, doğal afetlerde zarar görmemeniz, daha fazla üzülmemeniz için tarım sigortanızı yaptırın. Sigortasız tarım olmaz”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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