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Başkan Kınık, Türk Kızılay'ının İspanyol gribiyle maskeli mücadelesini anlattı (2)

DHA

Başkan Kınık, Türk Kızılay'ının İspanyol gribiyle maskeli mücadelesini anlattı (2)


'ŞU ANA KADAR 20 BİN İYİLEŞMİŞ BAĞIŞÇI İMMÜN PLAZMA BAĞIŞLADI'
Türk Kızılay'ın 2030 yılı stratejisinin ele alındığı 'Seyrüsefer Çalıştayı'nda, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gazetecilere açıklama yaptı. 10 yıllık planla büyüyen, insani meselelerle uzun soluklu bir plan yapmak gereği duyduklarını söyleyen ve Kızılay'ın hangi meselelerle ilgilenmesi gerektiği konusunda taslak oluşturduklarını, bunu toplumla paylaşacaklarını anlatan Dr. Kınık, çok sayıda amaç ve hedef belirlediklerini ifade etti.
'HASTALAR, İMMÜN PLAZMA İLE HAYATA TUTUNDU'
Kış dönemlerinde hastanelerdeki yoğunluğun ve Kızılay'a duyulan ihtiyacın arttığını belirten Dr. Kınık, kan depolarının asgari seviyenin üzerinde olduğunu kaydetti. İhtiyacın kasım, aralık ve ocak aylarında daha da artacağını ifade eden Dr. Kerem Kınık, "Pandeminin oluşturduğu bir ortam da var. Bu riskli ortamda koronavirüs hastalarının ihtiyaç duyduğu immün plazma noktasında da ciddi bir talep var. Hem kan bağışı hem de immün plazma noktasında seferberlik halindeyiz. Şu ana kadar 20 bin iyileşmiş bağışçı immün plazma bağışladı. 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara verildi. Hamdolsun bu plazmalar sayesinde kötüye gitmeden yoğun bakımdan çıktı, hastalığı atlattı. Etkisi de kanıtlandı" dedi.
DAĞLIK KARABAĞ İÇİN 10 TIR'LIK KONVOY HAZIRLANIYOR
Türk Kızılay olarak sadece kan bağışı hizmeti vermediklerini, insani her türlü ihtiyacı karşıladıklarını kaydeden Dr. Kerem Kınık, Azerbaycan'daki sivillerin barınmadan kıyafete kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. İlk konvoyun yola çıktığını ifade eden Dr. Kınık, "O bölgedeki kardeşlerimize yardım etmek için yola çıkardık. Bu hafta yolda olan ikinci konvoyumuz gıda ve giysi ihtiyacını karşılamak için yola çıktı. Önümüzdeki haftalarda 10 TIR'lık bir konvoy daha yola çıkacak. Bu yardım oradaki ıstırap sona erene dek devam edecek" diye konuştu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili talep geldiği takdirde destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-10-24 12:33:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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