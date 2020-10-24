Bir Boeing 737-400 ve F4 Fantom savaş uçağı olan okul şimdi helikopter bekliyor Helikopter için Milli Savunma Bakanlığıyla yazışmalarına devam ediyor Antalya’da havacılık üssü gibi okul

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Türkiye'nin ilk tematik lisesi Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi Boeing 737400 yolcu, F4E Phantom savaş ve T67 eğitim uçağına ev sahipliği yapıyor. Okul eksik olan helikopteri getirmek için ise Milli Savunma Bakanlığıyla yazışmalarına devam ediyor.

2016 yılında Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Okul, iki yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737400 tipi yolcu uçağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkılarıyla okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz ettirdi. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, mevcut kokpiti ise atölyeye alınarak öğrenciler sök tak deneyimi kazanacak. Kokpitin yerine konulan simülasyonla ile öğrenciler sanal pilotluk deneyimi elde edecek.

Okul havacılık alanındaki yatırımlarına son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçuş serüvenini tamamlayan F4E Phantom savaş uçağını getirmekle devam etti. Okul müdürü Haldun Çevik, okulda eksik olan helikopteri getirmek için ise Milli Savunma Bakanlığıyla yazışmalarına devam ediyor.



"Tek okuluz"

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, okulun 4 yıl önce Türkiye’nin ilk ve tek tematik proje okulu olarak açıldığını belirtti.

Geride kalan 4 yılda okulun büyük bir ivme kazandığının altını çizen Çevik, “Hem donanım yönünden hemde öğrencilerimizin başarı kalitesi nedeniyle ülkemizin uçak bakım alanında en yüksek puanlı okullarından biri haline geldik. Okulumuzun bahçesi dünyada ilklerle dolu. Bir Boeing 737400 ve F4 Fantom savaş uçağı olan tek okuluz. Atölyelerimizde çalışabilir T67 bir eğitim uçağımız var. Yurt dışından gelen ve bunun yanında yerli olan eğitim setlerimiz bulunuyor. Uçakların yakıt ikmaliyle ilgili yakıt dispanseri ve eğitimi donanımımın yanında, uzman kadromuzla 360 öğrencimize uçak bakım alanında hem kültür hem de meslek derslerimizi devam ettiriyoruz.”diye konuştu.



"Bakan Çavuşoğlu'nun katkıları"

Beoing 737400 ve savaş uçağının geliş hikayesini anlatan Çevik, şunları aktardı: “ İki uçağı getirirken biz çok heyecanlandık. BEOİNG uçağı, 2011 yılında Almanya seferini yaparken iniş takımlarında meydana gelen bir arıza sonucu yan yatarak Antalya Havalimanında uçuş ömrünü tamamlıyor. Kal edildikten sonra okulumuz açılınca, bu uçağın varlığından haberdar olduk. Konuyu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle bu uçağı bir sene içinde okulumuza geldi. Yine ardından bakanımıza F4 Phantom savaş uçağını söyledik. Ondada Milli Savunma Bakanımzı Hulusi Akar’ın desteğiyle bir eğitim materyali olarak okulumuza gönderildi. Genelde bu uçaklar şehirlere verilirdi. Donanımlı şekilde okulumuzda yer alıyor. Bu iki uçak bize dünyada nitelik nicelik kattı. Avrupa’dan da projelerle okulumuz davet alıyor. Bu iki uçak okulumuza vizyon kattı.“



"Hayallerimiz var"

Çevik, pandemi nedeniyle okulundan uzak kalan öğrencilerin alınan önemler çerçevesinde meslek derslerinin atölyelerde devam ettiğini bildirdi.

Haldun Çevik, mezun olan öğrencilerinin Türkiye ve dünya havacılık sanayisinde yer almalarının en büyük hayallerinin olduğunu açıkladı.



"Kontenjan doldu"

Bu sene mezun olan öğrencilerin 20’nin havacılıkla ilgili fakültelere yerleştiğini kaydeden Çevik, “Buda bizi çok umutlandırdı. Amacımız Türkiye’deki havacılık fakültelerine, teknoloji fakültelerine, alanla ilgili mühendisliklere yüksek seviyede öğrencileri yerleştirmek istiyoruz. Yüzde 2.5 dilimle okulumuz öğrenci aldı. Fen lisesine gidebilecek bir öğrenci uçak bakımda okuyor. 90 kontenjanımız doldu. 4 yıllık eğitim süresince öğrencilerimizi donanımlı olarak hem üniversitelere hem de havacılık sektörüne birer nefer olarak göndermek hayalimiz”dedi.



"Helikopterimiz eksik"

Mottolarının, ‘Her şey bir hayalle başlar’ olduğuna değinen Haldun Çevik,“ Öğrencilerimize önce hayallerini hedeflerini yüklüyoruz. Neleri başarabileceklerini gösteriyoruz. Bu okulda onlara iyi bir klavuz öncü oldu. Okulumuzda yolcu ve savaş, eğitim uçağımız var. Ama bir helikopterimiz eksik. Helikopterle ilgili yazışmalarımızı Milli Savunma Bakanlığımıza yaptık. Birde helikopter gelirse değişik iş şartlarına yönelik eğitimleri olacak. Milli ve yerli havacılığımız hızla ilerliyor. 14 yaşındaki öğrencilerimiz bizim okulumuzda yetiştikten sonra üretim ve hat bakımlarda profesyonel şekilde istihdam edilmesini istiyoruz. Uçak sanayisinin bir neferi olmak için okulumuzun hızla çalışmalarına devam ediyor.”ifadelerine yer verdi.

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