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AESOB’tan esnafa destek çağrısı AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte destek sağlanmasını ve borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep ediyoruz”

İHA

AESOB’tan esnafa destek çağrısı AESOB Başkanı Adlıhan Dere: “Esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte destek sağlanmasını ve borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep ediyoruz”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle esnaf ve sanatkarların para kazanamadıklarını ve borçlarını ödeyemediklerini belirterek esnafa yeni ve kapsayıcı destekler verilmesi gerektiğini söyledi.
Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi, okulların kademeli olarak açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayıp yaşadığını belirten
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız iş yerleri açık olmasına rağmen para kazanamıyor. Mart ayından bu yana ilköğretim, lise ve üniversitelerin kapalı olması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini olumsuz etkiledi. Esnafımız 2020/2021 eğitim öğretim yılından umutluydu ancak ilköğretim ve liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesi ve üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi nedeniyle esnafımız hayal kırıklığına uğradı.” dedi.

“Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen esnafımıza destek sağlanmalı”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, okulların kademeli olarak açılması ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile kantinci, servisçi, kırtasiyeci, büfe, bakkal, emlakçı, kafe, restoran, kahvehane, berber, kuaför, zücaciye, konfeksiyon, mobilyacı, ikinci el eşyacı, pansiyoncu ve bir çok esnaf ve sanatkarın olumsuz etkilendiğini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle, öncelikle okulların tatil olması kararlaştırıldı, ardından da ilköğretim ve liselerin kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesi, üniversitelerin ise uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. Esnaf ve sanatkarlar olarak bu tedbirlerin vatandaşımızın sağlığı açısından alındığını biliyor ve destekliyoruz. Fakat bu süreçte olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza mutlaka destek sağlanmalı. Kovid19 salgını ülkemizde görüldüğü Mart ayından bu yana ekonomik olarak birçok sıkıntı çeken esnafımız okulların açılmasına umut bağlamıştı. Ancak ilköğretim ve liseler kademeli olarak eğitime başladı. Üniversiteler ise uzaktan eğitim veriyor. Okulların kademeli olarak açılması esnafımıza fayda sağlamadı. Bu nedenle, büfeci, kantinci, servisçi, bakkal, emlakçı, kafe, restoran, kahvehane, berber, kuaför, zücaciye, konfeksiyon, mobilyacı, ikinci el eşyacı, pansiyoncu ve bir çok esnaf ve sanatkarımızın işleri oldukça azaldı. İş yokluğundan ayakta kalmakta zorlanan esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreçte destek sağlanmasını ve borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep ediyoruz.” dedi.

“Esnafımıza nakit desteği sağlanmalı, kredi borçları faizsiz ertelenmeli”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pandemi sürecinde işyerleri kapalı olan, normalleşme süreciyle birlikte işyerlerini açan ancak para kazanamayan ve turizm gelirlerinin azalması nedeniyle kredi çekerek ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarların çektikleri kredileri ödeyemez durumda olduklarını aktardı.
Esnafın ayakta kalması için kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi ve esnafa nakit desteği sağlanması gerektiğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan, normalleşme süreciyle birlikte işyerlerini açan ancak iş yokluğundan para kazanamayan esnafımız ekonomik olarak atakta kalmakta zorlanıyor. Bir yandan Pandemi bir yandan turizm gelirlerinde yaşanan düşüş esnafımızı olumsuz etkilemiş durumda. Geçtiğimiz yıl Antalya’mıza 23 milyon civarında turist gelmişti. Bunun 14, 15 milyona yakını yabancı geri kalanı yerli misafirlerimizdi. Bu yıl ise, 3,5 milyon civarında yabancı ve 800 bin civarında yerli olmak üzere 4,5 milyon civarında turist ilimize geldi. Arada çok büyük bir fark var. Esnafımız turizm sezonundan umduğunu bulamadı. Borçlarını ödeyebilmek, sezona hazırlanmak ve Pandemi sürecinde ayakta kalabilmek için bankalardan kredi alan esnafımız kredilerini ödeyemedi, kredi notları düştü, sicilleri bozuldu. Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf kredisine başvuran esnafımız daha önce özel bankalardan çektikleri kredileri ödeyemedikleri için yeni kredi çekemiyorlar. Esnafımızın ayakta kalması için kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi ve esnafımıza nakit desteği sağlanması gerekiyor.” dedi.

“Esnafımızın kiralarında indirim yapılmalı, kiralar yıl sonuna kadar ertelenmeli”
Belediye ve vakıflara ait olan Büfe, Bayii, Pazar yerleri, Kafe, Çay Bahçesi vb. iş yerlerinin kira ödemelerinde indirime gidilmesi ve kiraların yılsonuna kadar faizsiz ertelenmesi gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Belediye Meclislerinde alınan kararlar doğrultusunda Pandemi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyetleri tamamen durdurulan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere üç aylık kira ücretlerinin alınmaması, tamamen kapatılmasa bile faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerin ise kira ücretlerinin gecikme faizi uygulanmaksızın üç ay ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Esnafımızın dört gözle beklediği bu kararları alan Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizi ziyaret ederek Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetimi olarak teşekkürlerimiz iletmiştik. Ancak bugün geldiğimiz noktada belediye kiracısı esnafımızın kira ödemelerinde yeniden bir düzenleme yapılması ihtiyaç haline gelmiş durumda. Pandeminin olumsuz etkilerinin devam ettiği göz önünde bulundurularak Belediye kiracısı esnaflarımızdan bu süreçte kira alınmaması, kiralarda indirim yapılması, kiraların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesi seçenekleri yeniden değerlendirilerek esnafımıza kolaylık sağlanmasını talep ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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