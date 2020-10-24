Motosiklete takılıp düştü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da iki grup arasında çıkan sokak kavgasında birini kovalayan genç, yol kenarındaki motosiklete takılıp düştü. Genç yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, arkadaşı motosikleti ekme atarak devirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kepez ilçesinde dün gece Ahatlı Semti'ndeki bir parkta, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada kaçan bir kişiyi kovalayan genç, yol kenarında park halinde olan motosiklete takılıp düştü. Genç yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gencin arkadaşı ise motosiklete tekme atıp devirdi.

Semt sakinleri, gençlere bağırarak tepki gösterirken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-24 15:46:15



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