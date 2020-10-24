Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi´nde Sait Savaş´a ait hurda deposunun arka kısmında akşam saatlerine yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirmesi üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu itfaiye birimleri tarafından 2 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken hurda deposunda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-24 21:56:23



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