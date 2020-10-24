Üst geçitten atladı, otomobilin altına kalıp öldü

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, üst geçitten atlayan Ozan S. (21), otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yer alan üst geçitte meydana geldi. Ozan S., henüz bilinmeyen nedenle üst geçidin korkuluklarına çıktı. Ozan S.'yi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ozan S. üst geçitten yola atladı. Bu sırada Y.C.Y.'nin kullandığı 07 AJS 501 plakalı otomobil, Ozan S.'nin üstünden geçti. Ozan S. yerde hareketsiz kalırken, Y.C.Y. yaklaşık 500 metre sonra otomobili durdurdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ozan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ozan S.´nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü Y.C.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-24 22:46:20



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