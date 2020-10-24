Likya Yolu'nda kaybolan Ukraynalı turisti jandarma buldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Ukraynalı 15 kişilik gruptan yolunu kaybeden, erkek turist Y.I. (42), jandarma ekiplerince 2 saatte bulundu.
Kemer'e gelen Ukraynalı 15 turist, Tekirova Mahallesi'ndeki Maden Koyu güzergahından Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Grup içindeki Y.I. ormanlık alanda yürüyüş ekibini kaybetti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu'na saat 17.30'da gelen ihbarın ardından Y.I.'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen Y.I., 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ukraynalı Y.I., arkadaş grubunun yanına götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-10-24 23:05:49
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