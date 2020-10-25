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Serebral palsili Halil Efe'nin annesi: Yaşıtları gibi koşsun, oynasın istiyorum

DHA

Serebral palsili Halil Efe'nin annesi: Yaşıtları gibi koşsun, oynasın istiyorum


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan serebral palsi (SP) hastası Halil Efe Anılır (7), annesinin yardımıyla yürümeye çalışıyor. Yaklaşık 1 yıl fizik tedavi görmesi gereken Halil Efe için destek bekleyen Gülay Anılır, oğlunun yürümesini görmek istediğini söyledi. Anılır, "Oğlum her yeri karıştırsın, yaşıtları gibi koşsun, oynasın, okula gitsin istiyorum" dedi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3'üncü çocukları Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Konuşamayan, emekleyemeyen ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe, ailesi tarafından doktora götürüldü; ancak uzun süre teşhis koyulamadı. Anne Günay Anılır, Halil Efe'ye zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Her gün özel bakım yapan Anılır, oğlunun kaslarını çalıştırabilmesi için kendi çapında fizik tedavi uyguladı. Halil Efe, bu sayede az da olsa ellerini hareket ettirebildi.
Uzun süre sonra Halil Efe'ye, SP hastalığı teşhisi koyuldu. Halil Efe'ye engeli az olduğu için haftalık 80 saatlik fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Doktorları 8 yaşına kadar yoğun fizik tedavi alması gerektiğini, bu sayede Halil Efe'nin yürüyebileceğini söyledi. Halil Efe, hayırseverlerin yardımıyla yaklaşık 1 sene boyunca fizik tedavi aldı fakat koronavirüs nedeniyle tedavi aksadı. Halil Efe'nin 1 sene daha fizik tedavi alması için yardım çağrısında bulunan Gülay Anılır, oğlunun yürüyeceği, koşup, oynayabileceği günleri görmek istediğini söyledi.
OĞLUNA SIK SIK MASAJ YAPIYOR
Halil Efe'nin vücudundaki hasarın sol tarafta başladığını belirten Gülay Anılır, 1 yaşına geldiğinde emekleme, yürüme, konuşma gibi gereksinimlerini yapamadığını görünce doktora götürdüklerini anlattı. Halil Efe'ye uzun süre teşhis koyulamadığını, oğluna sık sık masaj yapıp, kaslarını hareket ettirmeye çalıştığını aktaran Anılır, "Kollarına, boynuna ve bacaklarına sürekli masaj yaptım. İnternetten öğrendiğim kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Oğlumu ancak bu duruma getirdim" dedi.
'YOĞUN FİZİK TEDAVİ GEREK''
Oğluna uzun süre sonra SP hastalığı teşhisi koyulduğunu anlatan Günay Anılır, "Çocuğumun hafif engelli olduğunu söylediler. Raporlarımız hatalı çıktığı için evde fizik tedaviye devam ettim. Zeytinyağlarıyla masaj yaptım. Çocuğumu hayata kazandırmak için elimden geleni yaptım. Çocuğum yürüyemese bile ellerini tutarak hayata tutunsun, yemeğini yiyebilsin ve ihtiyaçlarını gidermesi için çabaladım. Ama bir yerde yetersiz kaldım. Bir yerden sonra maddi sıkıntılar oluştu. Medikal malzemeleri alamadık. Bazı yardımseverler Efe'nin medikal malzemelerini karşıladı. Doktorlar Halil Efe'nin 1-2 seneye kadar yürüyebileceğini, bunun için yoğun fizik tedavi alması gerektiğini söyledi. Devletin verdiği haftalık 80 dakikalık fizik tedavi bizim için yetersiz. Pandemi nedeniyle etkilendik. Bireysel eğitim ve fizik tedavi almak için ekstra özel eğitim alması gerekiyor. Pahalı olduğu için maddi açıdan yetişemiyoruz. Hayırseverlerden Efe'nin yürüyebilmesi için yardım bekliyorum. Efe 1 sene boyunca yoğun fizik tedavi almazsa yürüyemeyecek. Oğlumun yürüme şansı var, destek bekliyorum" diye konuştu.
'KIZMAYIN ÇOCUĞUNUZA'
Halil Efe'nin yürüdüğü zamanları görmek istediğini vurgulayan anne Anılır, "Oğlum her yeri karıştırsın istiyorum. 'Benim çocuğum çok agresif, şımarık, yaramaz' diyen annelere diyorum ki 'Kızmayın çocuğunuza'. Biz oğlumuz bir adım atacak, diye ömrümüzü harcarken bazı anneler çocuklarını dışarı atıyor, çocuk esirgeme kurumlarına veriyor. Lütfen yapmayın. Benden sonra çocuğuma kimse bakamaz. Tek bakacak annedir. Çocuğumu topluma kazandırmak istiyorum. Yaşıtları gibi koşsun, oynasın, okula gitsin istiyorum" dedi. 
'ÇOCUĞUMUZUN ENGELİ DEĞİL, MADDİYAT ENGEL OLUYOR'
Halil Efe'nin okul çağına geldiğini belirten Günay Anılır, oğlunun özel eğitim görmesi gerektiğini belirterek, "Gönüllü öğretmen bulursak evde oğluma eğitim verebilir. Gönüllü eğitmen olmazsa çocuğum yine eğitim alamayacak. Okula götüremem çünkü altına bez tutuyorum. Konuşamıyor. Bu yüzden hep yanındayım. Gün geçtikçe büyüdüğü için taşımakta zorlanıyorum. Gücüm yetmiyor. Türkiye'de bizim gibi birçok aile var. Yetersiziz. Hayatımıza çocuklarımızın engeli değil, maddiyat engel oluyor. Halil Efe'nin yürüyebilmesi için destek bekliyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-10-25 09:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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