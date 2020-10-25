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Antalya'da derede yüzlerce balık telef oldu Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'ndeki sazan ve kefal balık ölüleri su yüzüne vurdu Ölü balıklara rağmen bazı amatör balıkçıların avlanmaya devam ettikleri görüldü

İHA

Antalya'da derede yüzlerce balık telef oldu Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'ndeki sazan ve kefal balık ölüleri su yüzüne vurdu Ölü balıklara rağmen bazı amatör balıkçıların avlanmaya devam ettikleri görüldü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi’nde yüzlerce balık telef oldu.
Sarısu Deresi’nde dün akşam saatlerinde başlayan sazan ve kefal balıklarının ölümü gün boyunca devam etti. Denizle birleşen derede hem suyun azaldığı hem de ağır bir koku geldiği görüldü. Telef olan yüzlerce balığı su üstünde gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Orta büyüklükteki balıklar ölürken, büyük balıkların kenara gelerek su yüzeyine çıkmaya çalıştıkları görüldü. Balık ölümlerine rağmen bazı amatör balıkçıların ise balıkları olta ile tutmaya çalıştıkları gözlendi. Bir balıkçı tuttuğu dev sazan balığını kıyıya çekti. Sarısu Plajı’na giden turistlerin yanı sıra vatandaşlar da yaşananları endişeli gözlerle izledi. İş çıkılı dereye balık tutmaya gelenler ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Su üzerindeki ölü balıklar drone ile de görüntülendi.

"Yazık olmuş"
Emekli öğretmen Osman Okçu, “Burada bir sürü balık ölmüş, çok üzüldüm. Su çekilmiş. Balıklar oksijen azlığından mı öldü, yoksa suya bir şey mi karıştı bilmiyorum. Yazık olmuş. İlgililerin gelip burayı kontrol etmesi lazım” dedi.
Amatör balıkçı Mustafa Öner, “Burası derenin denizle birleştiği yer. Şu an su yüzeyinde kötü görüntü var. Balıklar oksijen azlığı ya da zehirden dolayı ölmüşler. Eskiden çok güzel balık avlardık buradan. Ama şimdi maalesef balıkların hepsi ölüyor. Şu an çok üzüldük. Balık tutmak için geldik ama manzara bu. Biz keyif avcısıyız, tuttuğumuz balıkları geri salıyoruz" diye konuştu.

"Su kokuyor"
Mehmet Erçetin ise, “Daha önce çok kez buraya geldik. Bu manzara karşısında üzüldük. Büyük büyük balıklar ölmüş. Bu balıklara önceden ekmek verir, zıplamalarını izlerdik. Şu an su ölü balık kokuyor. Normal şartlarda bu balıkların ölümünü hiç görmedik. Sabahta giderken ölüyorlardı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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