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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anjelika Akbar’la ikinci yıl kutlaması

İHA

Anjelika Akbar’la ikinci yıl kutlaması

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray’ın adını taşıyan kültür merkezi, ikinci yılını besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutladı. ‘FilMusiConcert’ projesiyle müzikseverleri büyülü bir yolculuğa çıkaran Akbar, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
Muratpaşa Belediyesi’nin 2 yıl önce Türkan Şoray’ın “Benim en mutlu günüm” sözleriyle anlattığı törenle Antalyalı sanatseverlerle kapılarını açan Türkan Şoray Kültür Merkezi, ikinci yaşını besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutladı.
Pandemi nedeniyle yarı kapasite hizmet veren kültür merkezine konser için gelenler tek tek HES kodu kontrolünü ve ateşlerinin ölçülmesinin ardından salona alındı. Akbar’ın dinleyicileri arasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.
Murat Öneş’in sanat yönetmenliğini yaptığı, ‘FilMusiConcert’ projesiyle sahne alan Anjelika Akbar, Antalya’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Antalya’yı çok sevdiğini söyleyen sanatçı, “Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin ikinci yılı kutlu olsun. Bol bol sanat dolu, güzellikler dolu yıllar diliyorum” dedi.
Anjelika Akbar, Muratpaşa konserinde, Steven Spielberg, Charlie Chaplin, Yavuz Turgul, Atıf Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu gibi usta yönetmenlerin filmlerinden unutulmaz sahnelere piyanosuyla eşlik etti; film müziklerini yeniden yorumladı. Videografik çalışmayla eş zamanlı gerçekleşen konserin sonunda Anjelika Akbar, dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkan Uysal da konserin ardından sanatçıya teşekkür çiçeği takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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