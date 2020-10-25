Kadife Çiçekleri oyunu seyirciyle buluştu Kadın oyuncu kadrosu izleyenlerden tam not aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Pulitzer Ödüllü Kadife Çiçekleri oyunu ile seyirciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezinde pandemi önlemleri çerçevesinde tiyatro severler buluşan oyun, duygu dolu anlar yaşatırken oyuncular finalde ayakta alkışlandı.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazara Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri oyunu ile seyirci karışına çıktı. Oyunun prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonunda gerçekleşti. Pandemi önlemleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’ne girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü gerçekleştirildi. İzleyiciler bir koltuk boş bırakılacak şekilde oluşturulan oturma düzeniyle oyunu izledi.

Oyuncular ayakta alkışlandı

Yalnızca kadın oyuculardan oluşan kadrosuyla izleyicilere unutulmaz bir tiyatro keyfi yaşatan Kadife Çiçekleri’nin yönetmen koltuğunda ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez yer aldı. Performansları ile beğeni toplayan AŞT oyuncuları oyun sonunda ayakta alkışlandı.

“Yıldız Kenter’imize selam olsun”

Oyun sonunda sahnede seyircileri selamlayan yönetmen Şebnem Sönmez, “Hepimiz tek tek bütün canımızla, bütün nefesimizle, var olan her şeyimizle inancımızla buradayız. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu zor günlerde tiyatroya geldiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Yıldız Kenter’imize selam olsun” dedi.

Pulitzer ödüllü oyun

Yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri, Yazar Zindel’in yoksulluk içindeki çocukluk günlerinden ve annesinden etkilenerek yazdığı beş kişilik bir kadın oyunu. Seyirciler oyunda kadınlardan oluşan bir aile hayatına tanık oluyor. Oyunun konusu ise şöyle: “Babadan kalma eski manav dükkanını bir eve dönüştürmüş olan Beatrice; iki kızı ile geçim sıkıntısı içinde yaşar. Bütçeye katkı sağlamak için evde yaşlı hastalara bakmaktadır. ”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.