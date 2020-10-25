Kepez’in Sahaf Festivali’ne yoğun ilgi

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Sahaf Festivali, yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs(Kovid19) tedbirleriyle düzenlenen festival, kültürden müziğe, edebiyata kadar birçok koleksiyonu alıcılarıyla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi’nin Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB), Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ve Sahaflar Derneği işbirliğiyle düzenlediği 2. Kepez Sahaf Festivali, heyecanla devam ediyor. Yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler ve orijinal nüshaların satışa sunulduğu festival, büyük ilgi görüyor. 7’den 70’şe her yaşa hitap eden festival, kültürden sanata, edebiyata kadar birçok nadide esere ev sahipliği yapıyor. Antalya’nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara ve İstanbul’dan da sahafların katıldığı festival, DokumaPark’ta, canlı müzik performansları, sürpriz etkinlikler ve kitap müzayedeleri ile dolu dolu geçiyor. Yeni tip koronavirüs(Kovid19) tedbirleriyle düzenlenen festival, sadece kitapseverleri değil, aynı zamanda antika meraklılarını da bir araya getirdi. Birbirinden kıymetli eserlerinde alıcılarla buluşturulduğu 2. Kepez Sahaf Festivali, 1 Kasım’a kadar geçmişin izlerini kitap sayfalarının aralarında arayanları bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.