Deredeki balık ölümleri tedirgin etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu Deresi'nde görülen balık ölümleri tedirginlik yarattı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
İlçedeki Sarısu Deresi'nde onlarca sazan ve kefal balığı su yüzeyinde ölü olarak görüldü. Denizle birleşen derede suyun azaldığı ve koku geldiği görüldü. Telef olan onlarca balığı su üstünde gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Sarısu Plajı'na giden turistlerin yanı sıra vatandaşlar da balık ölümlerini üzüntüyle izledi. Dereye balık tutmaya gelen bazı balıkçılar ise balık tutmadan ayrıldı. Balıkların ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda belirlenecek.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-25 14:39:26
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