4. kattan düşen kadın 5 yıl sonra ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı Bel ve bacakları kırılan, ardından bir bacağı kesilen Nilüfer Küçük, takılan protez yardımıyla tekrar yürümenun mutluluğunu yaşadı

5 yıl önce 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve ayağı kesilmek zorunda kalan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük, 5 yıl sonra takılan protez yardımıyla ilk adımını attı. Yürümenin mutluluğunu yaşayan Küçük, bir lira bile ödemeden sağlığına kavuştuğu ve tekrar yürüyebildiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nilüfer Küçük, 5 yıl önce 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek ağır şekilde yaralandı. Beli ve her iki bacağı kırılan Nilüfer Küçük, yaklaşık 3 yıl boyunca yatakta tedavi gördü. Bu süreçte kangren olan bir ayağını da kaybeden, tedavisi Antalya ve Konya’da devam eden Küçük, yeniden yürüme hayallerinden hiç vazgeçmedi. Nilüfer Küçük, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaşarak durumunu anlattı ve yürümek, hayata tutunmak istediğini söyledi. Nilüfer Küçük, Milletvekili Çokal'ın da yardımıyla yaptığı araştırmalar ve doktorlarla yaptığı görüşmeler sonrasında özel bir protezle yürüyebileceğini öğrendi. Kısa süre içinde Nilüfer Küçük’e Antalya’da protez takıldı. Fizik tedavi sürecinin ardından Küçük hiçbir destek almadan 5 yıl sonra yeniden yürümeye başladı. Nilüfer Küçük’ün umuda attığı ilk adımlarda Dr. Tuba Vural Çokal da onu yalnız bırakmadı.



“Bir lira bile alınmadı”

Yaşadıklarını anlatan Nilüfer Küçük, “Evimden düştüğümde belim kırıldı. Uzun süre yatakta tedavi gördüm. Tedavime devam edebilmek için Manavgat’a taşındım. Bir süre sonra ayağım kangren oldu. Maalesef ayağımı kaybettim. Tedavim aralıksız devam etti. Bu süreçte benden bir lira bile almadılar. Yıllarca yatakta tedavi oldum, her şeyi devletimiz karşıladı” dedi.

Yeniden yürümenin hayalini kurduğunu söyleyen Küçük, “Bacağımı kaybettikten sonra çok üzüldüm. Yeniden yürümenin hayalini kurdum. Bu süreçte Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’a ulaştım. Benimle çok ilgilendi. Hep yanımda oldu. Protezle yürüyebileceğimi öğrendik. Tuba Hanım tüm süreci takip etti ve protez takıldı. Bu süreçte de devletimiz her şeyi karşıladı. Benden hiçbir ücret almadılar. Sonra da Tuba Hanım beni yalnız bırakmadı. Fizik tedavim başladı. Gelip gitmem için araç ayarlandı. Ve bugün kendi kendime yeniden yürüyorum” diye konuştu.



“Hayata daha sıkı sarılacağım”

Hayata daha sıkı sarılacağını ifade eden Nilüfer Küçük, “Sanki yeniden hayata döndüm, yeni bir hayata başlayacağım için çok mutluyum. Bu süreçte devletimizin gücünü ve varlığını her zaman yanımda hissettim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden ve Tuba Hanım'dan razı olsun” şeklinde konuştu.



“Nilüfer Hanım'ı yalnız bırakmayacağız”

Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da şunları söyledi:

“Nilüfer Hanım bugün bizi ayakta karşıladı ve beraber yürüdük. Kendi eliyle pişirdiği kahveleri bize kendisi ikram etti. Onun attığı adımlara şahitlik etmenin, elinde kahve tepsisiyle yürüyerek bize ikramda bulunduğu anı yaşamanın mutluluğunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Nilüfer Hanım hayata yeniden tutunmak, her bakımdan geleceğe emin adımlar atmak için azmini kaybetmiyor. Hayallerinin peşinden koşacak. Biz de onun yanında olmaya devam edeceğiz.”

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