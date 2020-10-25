Afgan işçi tüfekle vurulup, başı taşla ezilerek öldürüldü

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, muz serasında çalışan ve bir süredir haber alınamayan Afganistanlı Abdulhamit Moradi'nin, tüfekle vurulup, başı taşla ezilmiş cansız bedeni bulundu. Aralarında Afgan işçinin de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ndeki muz serasında çalışan, Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi, bir süre önce ortadan kayboldu. Moradi'den haber alınamaması üzerine sera sahibi, jandarmaya giderek, cuma günü kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından jandarma tarafından yapılan araştırmada sonuç elde edilemeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi'nden (SAK) yardım istendi. SAK timinin seranın yakınında bulunan yapay gölette yaptığı araştırmada, Moradi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede, Moradi'nin tüfekle vurulduğu ve başının taşla ezildiği tespit edildi.

Afgan Moradi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince aralarında Afganistanlı işçinin de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorguları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-25 15:50:58



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