Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, evinde kemikleri kırılmış ve darbedilmiş halde oğlu tarafından bulunan Kazım Aksoy (84), hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat'taki Sarılar Yukarı Camii'nin imamı Cemil Aksoy, önceki gün akşamdan itibaren babası Kazım Aksoy'dan haber alamayınca dün öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren Aksoy, babasını yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Evin odalarının dağınık ve yerlerde kan izleri olduğunu fark eden Aksoy, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kazım Aksoy'un ilk muayenesinde, vücudunun birçok yerinde darp izi olduğu belirlenirken, bazı kemiklerinin de kırık olduğu tespit edildi. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazım Aksoy'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-25 16:02:48



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