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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada gelişen Karagümrük atağında Alassane Ndao'nun sağ köşe yayının hemen önünden ortaladığı topa Sobiech hareketlendi. Daha önce davranan kaleci Marafona topun sahibi oldu.
62. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Khouma Babacar, ceza alanını terk eden kaleci Viviano'yu da geçip sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sol çaprazında topu kapan Babacar, kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.
81. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Bakasetas, ceza sahasına koşu yapan Babacar’a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 20

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Yusuf Bozdoğan x
Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Davidson xxx (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx (Fatih Aksoy dk. 87 ?), Efecan Karaca xxx (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Salih Uçan xxx (Berkan Kutlu dk. 73 x), Adam Bareiro xxx (Khouma Babacar dk. 59 xx)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Enzo Roco xx, Ervin Zukanovic xx, Eric Lichaj xx (Ramazan Civelek dk. 70 x), Jure Balkovec xx (Alparslan Erdem dk. 70 x), Alassane Ndao xx, Brahim Darri x (Aatif Chahechouhe dk. 70 x) Lucas Biglia xx, Badou Ndiaye x, Yannis Salibur xx (Zeki Yıldırım dk. 74 x), Artur Sobiech x
Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Mevlüt Erdinç
Teknik Sorumlu: Şenol Can
Goller: Davidson (dk. 9), Babacar (dk. 81) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Balkovic (Karagümrük), Salih Uçan (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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