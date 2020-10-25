Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından



Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA(Antalya), (DHA) Süper Lig'in 6´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor teknik sorumlusu Semih Tokatlı, "Maçtan önce ligin iyi oynayan bir ekibiyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Onun neticesinde de böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Takımızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Oyunun başlangıcında hafta içi çalışmalarımızın olumlu tepkisiyle erken golü bulduk. Oyunun gidişatı hep lehimize oldu. Zaman zaman rakibe topu kaptırsak da pozisyon vermeden maçı bitirdik. Özellikle ikinci yarının ortasından sonra teknik, taktik ve fiziksel olarak bariz üstünlüğümüz ortaya çıktı. Kaleye atılan şut sayımız, yaptığımız pas sayısı, ceza sahasına orta ve ceza sahasında buluşma hep bizim lehimize onun için mutluyuz. Geçen haftaki Galatasaray galibiyetini pekiştirmek ve bu haftayı da lider bitirmek istiyorduk. Bu nedenle de amacımıza ulaştığımız için mutluyuz. Bundan sonra da inşallah daha arzulu, daha istekli, daha coşkulu yolumuza devam edeceğiz" dedi.

FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ

Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Atılay Canel, puan almaya geldiklerini ancak havadan etkilendiklerini söylerken, "Buraya puan ve puanlar almaya geldik. Havanın sıcaklığı ve sahanın etkisiyle hatamızdan gölü yedik. Akabinde golü bulduk ama geçen haftaya devreye girmeyen VAR bu hafta devreye girdi. Gol sayılmadı. Devreyi berabere bitirseydik oyun anlayışı farklı olacaktı. Oyuncularımızı sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum ve Alanyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- Atılay Canel'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU Engin ANAK

2020-10-25 19:20:15



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