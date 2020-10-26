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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek

DHA

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek


Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kekova bölgesindeki Aşırlı Adası'nda bulunan dağ keçilerinden birinin ölmesi, diğerlerinin ise hasta ve zayıf düşmesi üzerine harekete geçildi. Demre Belediyesi tarafından dağ keçilerine yiyecek ve içecek bırakıldı.
Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nun hemen yanındaki Aşırlı Adası'nda yüzlerce dağ keçisi yaşıyor. Yıllar önce adaya bırakıldıktan sonra sayıları hızla çoğalan dağ keçileri, özellikle adaya tekneyle turist getiren tekne sahipleri tarafından besleniyor. Geçen hafta yat kaptanı Yusuf İbrikçi, müşterilerine dağ keçilerini göstermek için Aşırlı Adası'na gittiği sırada dağ keçilerinden birinin öldüğüne şahit oldu. Ölen dağ keçisini gömen Yusuf İbrikçi, keçilerin bu yaz havaların kurak gitmesi, pandemi nedeniyle az sayıda yapılan yat turları nedeniyle adaya yiyecek bırakılmaması sonrası zayıf düştüğünü gördü.
Yusuf İbrikçi'nin çektiği fotoğrafları paylaşmasının ardından Demre Belediyesi harekete geçti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediye ekiplerine durumu inceletti. Ardından belediye atölyesinde üstü kapalı çelik bir yemlik ve su kapları yaptırıldı. Dağ keçileri için yonca ve yem satın alındı. Bir veteriner hekim eşliğinde hazırlanan yemlik, su kapları, yonca balyaları, yem çuvalları ve tatlı su dolu bidonlar Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan bir yata yüklenerek, ekipler eşliğinde Aşırlı Adası'na götürüldü. Ekipler kapları, yonca balyalarını, yemleri taşıyarak karaya çıkardı. Yatın geldiğini gören dağ keçilerinden bir grup hemen kıyına indi. Ekipler kapları yerleştirdi. Kaplara yem, yonca ve su doldurdu, ardından keçiler beslendi. Yakalanabilen dağ keçileri, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Bazı hastalıklara karşı iğne ile aşı yapılan keçilere en az 15 gün yetecek yem ve su bırakıldı. Keçilerin durumunu kamuoyuna yansıtan yat kaptanları Yusuf İbrikçi ve Ertuğrul Çil de davet edilerek, çalışmalara katıldı.
'KENDİ ADIMA MUTLU OLDUM'
Yat kaptanı Yusuf İbrikçi, "Geçen hafta bu adaya yolcularımızla birlikte geldiğimizde keçilerin kötü halde olduğunu gördüm. Bir tanesinin de öldüğünü gördük. Bunu hep birlikte gömdük. Ben hemen belediyeyi aradım. Sağ olsun belediyemiz bu konuda çok hassastır. Buraya bugün hep birlikte geldik, veteriner arkadaşlarımızla. Yakalayabildiğimiz keçilerin burada tedavisini sürdürdük. Suyunu, yemini koyduk. Belediyeye bu konuda duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Kendi adıma mutlu oldum" dedi.
'BU KEÇİLER DEMRE'MİZİN DOĞAL GÜZELLİĞİ'
Demre Belediyesi veterineri Ömer Kocagöz de "Aşırlı Adası'nda yaşayan doğal keçilerin zor durumda olduğunu, bir tanesinin de ölmüş olduğunu basından öğrendik. Belediye başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda olay yerine vardık. Keçilerimizin beslenme odaklarını oluşturduk. Bu keçiler Demre'mizin doğal güzelliği. Onları koruyalım, besleyelim ve yaşatalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-26 09:18:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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