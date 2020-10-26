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Zeytinde Yüzde3-40 rekolte kaybı İhraç edilen Türk zeytinyağının İtalyan markasıyla satılıyor.

İHA

Zeytinde Yüzde3-40 rekolte kaybı İhraç edilen Türk zeytinyağının İtalyan markasıyla satılıyor.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), hasat dönem öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Toplantıda, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, sıkım ücreti, fiyatı, pazarlanması ile zeytinyağındaki markalaşma çalışmaları konuşuldu.ATB Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, zeytinde bu yıl Mayıs ayındaki sıcaklık nedeniyle ve hasat öncesinde beklenen yağmurun gelmemesi nedeniyle yüzde 3540 rekolte kaybı olduğunu bildirdi.Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise zeytinyağında pazar sorunu olduğunu bildirirken, Türk zeytinyağının ihraç edilerek İtalyan markasıyla satıldığına dikkat çekti.

Yerel çeşitleri canlandıralım
ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Borsa olarak bölgeye has zeytin çeşitlerinin ticarete kazandırılması ve Antalya zeytinyağının markalaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. ‘Antalya karası’ zeytin üzerine çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Bülbül, “’Antalya karası’ verimli bir tür, bölgemize has bir ürün, bu ürünü ticarete kazandırmalıyız” diye konuştu. Bülbül, hasat öncesi yapılan sektörel analiz toplantılarında dile getiren sorun ve görüşlerin ilgili makamlarla paylaşıldığını ve takibinin yapıldığını belirtti.

Yüzde3540 rekolte kaybı
ATB Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, zeytinde bu yıl Mayıs ayındaki sıcaklık nedeniyle ve hasat öncesinde beklenen yağmurun gelmemesi nedeniyle yüzde 3540 rekolte kaybı olduğunu bildirdi. Gazipaşa’da zeytin ağaçları sökülüp yerine avokado dikildiğini söyleyen Tan, tropikal meyvelerin şu an daha çok kazandırdığını belirtti. Tan, zeytinyağı desteğinin yetersiz olduğunu bildirirken, AB ülkelerinde çiftçinin 1,15 Avro’luk devlet desteğiyle birlikte zeytinyağını 30 35 liraya sattığını, Türkiye’deki çiftçinin zeytinyağını 1215 TL arasında satabildiğini bildirirken, “Bu rakamlarla biz nasıl rekabet edeceğiz. Destek sağlanmadığını sürece sektörümüz büyümez” dedi. Afrin’den gelen zeytinyağının büyük sıkıntı olduğunu bildiren Tan, bunun iç piyasada kalite ve fiyatı düşürdüğünü söyledi.

Kuraklığa dayanıklı yerel ürünler
A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, bölgeye has ürünlerin dikiminin önemine işaret ederken, Antalya’da yaygın olan Gemlik zeytin çeşidinin fazla su isteğinden kaynaklı üretiminde önümüzdeki dönem sıkıntı olabileceği uyarısında bulundu. “Gemlik zeytin yetiştiriyorsanız sulama yapmalısınız. Küresel ısınmadan dolayı ve taban suyunun azalması nedeniyle su sıkıntısı varken Gemlik zeytini yetiştirmek akıllıca değil. Yöreye uygun kuraklığa dayanıklı ve yağ oranı yüksek çeşitlerin yaygınlaştırılmasını tavsiye ederim” dedi.

Tavşan yüreği ve beylik ile markalaşma
Zeytinyağı fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu, “’Antalya’nın zeytini ve zeytinyağı kalitelidir’ diye bir talep yaratmamız lazım” dedi. Tavşan yüreği zeytin, Beylik zeytin çeşidinin Antalya’nın önemli değerleri olduğunu söyleyen Fettahoğlu, “Gastronomi dünyası beylik zeytinin peşinde. Bu iki zeytin çeşidimizle markalaşma yoluna gidebiliriz” dedi.

Zeytin envanteri çıkarılsın
Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, “Bu yıl hava şartlarına bağlı olarak zeytinde rekolte kaybımız yüzde 40 civarında. Yağmurun geç gelmesi nedeniyle de ürünün olgunlaşmasında sıkıntı var. Hep birlikte zor bir yıl yaşacağız” dedi. Narin, zeytin envanterinin çıkarılması gerektiğini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, özellikle batı ilçelerinde son dönemde zeytin yetiştiriciliğine yönelme olduğunu bildirirken, ancak tarım müdürlüklerinin doğru çeşit dikimi konusunda üreticiyi bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi. Alp, Tavşan Yüreği zeytin fidanı bulmakta zorlandıklarını bildirdi.

Türk zeytinyağı İtalyan marksıyla satılıyor
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zeytinyağında pazar sorunu olduğunu bildirirken, Türk zeytinyağının ihraç edilerek İtalyan markasıyla satıldığını söyledi. Metin, “En büyük sıkıntımız yetiştirdiğimiz ürünün fiyat olarak değerlendirilmemesi. Yağ pazarını nasıl geliştireceğiz ona bakmamız lazım” dedi.
Katılımcılar, tağşiş konusunda yaptırımların yetersiz olduğunu bildirirken, 6 bin 500 TL ceza ile tağşişin önüne geçilemeyeceğini söyledi.
ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında online yapılan toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ülger, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, ATB Mesleki Komitesi üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, BATEM, ANTBİRLİK’ten temsilciler ile zeytin üreticileri ve zeytinyağı fabrikası işletmecileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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