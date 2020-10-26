Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu

DHA

Antalya ve Isparta'daki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya ve Isparta'da 13 parti halinde 47 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihalesinin iptali için Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. 
Antalya, Isparta ve Burdur'dan sorumlu DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün 17 Haziran'da yapılan '13 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması'na ilişkin ihalesinin iptali ve yürütmeyi durdurma istendi. A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, platform üyeleri Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan davaya; Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Hayvanlara Adalet Derneği, Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden (HAKİM) İstanbul Adalet Sarayı'na verilen dilekçelerle de müdahil olundu.
TOPLAM 798 YABAN HAYVANI
Türkiye genelinde av turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda DKMP bölge müdürlüklerince yapılan ihalelerle yaban domuzu dışında toplam 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. Bunların 398'i erkek yaban keçisi, 25'i hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45'i dişi yaban keçisi, 12'si melez yaban keçisi, 39'u çengel boynuzlu dağ keçisi, 9'u Anadolu yaban koyunu, 14'ü ceylan, 89'u kızıl geyik, 167'si karacadan oluşuyor. Ayrıca sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu da avlanabilecek.
İHALELERİN İPTALİ İSTENDİ
Davacılar ve müdahil olan hayvan hakları savunucusu derneklerden yapılan açıklamada, 'av' adı altında gerçekleştirilen yaban hayata müdahalenin, 'kırsal kalkınma', 'kamu yararı', 'popülasyon kontrolü', 'turizm geliri' gibi herhangi bir gerekçesi olamayacağı vurgulandı. Davacılar etik, hukuk ve bilim dışı av ihalelerinin iptal edilmesini istedi.
Antalya ve Isparta'daki ihalenin iptali için mahkemeye sunulan dilekçede, av turizmi ihalelerinin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi'ne, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na ve 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olduğu kaydedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-26 11:23:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bahar " Bilançolar düşük faizli ve uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar " Bilançolar düşük faizli ve uzun vadeye ...
Zeytinde Yüzde3-40 rekolte kaybı İhraç edilen Türk zeytinyağının İtalyan markasıyla satılıyor.
YEREL HABERLER Zeytinde Yüzde3-40 rekolte kaybı İhraç edilen Türk ...
Uyuşturucudan yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucudan yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası
Emekli yarbay 'Efeler' çetesinin eline düştü, bütün mal varlığını kaybetti
YEREL HABERLER Emekli yarbay 'Efeler' çetesinin eline düştü, bütün ...
Antalya'da 4 bin 600 kişiye 'koronavirüs' cezaları tebliğ edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 4 bin 600 kişiye 'koronavirüs' cezaları ...
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan kulüpler yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Kapatılan ...
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
YEREL HABERLER Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerine yiyecek ve içecek
Demre'de flamingo heyecanı
YEREL HABERLER Demre'de flamingo heyecanı
Balık mezadında çekişmeli pazarlık
YEREL HABERLER Balık mezadında çekişmeli pazarlık
Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Rus turistin çarptığı motosikletli genç yaşam ...
Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını ...
Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek
YEREL HABERLER Sanatçılardan Başkan Böcek'e videolu destek
Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ...
Atılay Canel: “Geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu hafta devreye girdi”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “Geçen hafta devreye girmeyen VAR, bu ...
Semih Tokatlı: “Galatasaray galibiyetini pekiştirdik”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Galatasaray galibiyetini pekiştirdik”
Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 ...
Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (FOTOĞRAFLAR)
Deredeki balık ölümleri tedirgin etti (2)
YEREL HABERLER Deredeki balık ölümleri tedirgin etti (2)
Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam ...
Afgan işçi tüfekle vurulup, başı taşla ezilerek öldürüldü
YEREL HABERLER Afgan işçi tüfekle vurulup, başı taşla ezilerek ...
Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi
Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X