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Rus biyolog, 5 yaşındaki oğluyla Likya Yolu'nda yürüyor

DHA

Rus biyolog, 5 yaşındaki oğluyla Likya Yolu'nda yürüyor


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) RUSYA'nın Sibirya bölgesinden Antalya'ya gelen biyolog Konstantin Lev (38), oğlu Talnishnikh Lev (5) ile birlikte Likya Yolu'nda 500 kilometrelik yürüyüşe çıktı. 10 gün önce başlayan yürüyüşlerinde Demre ilçesine ulaşan babaoğul, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlayıp, Rusya'ya dönecek.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde biyolog olarak çalışan Konstantin Lev, oğlu Talnishnikh Lev ile birlikte Likya Yolu'nun tamamını yürümek için uçakla Yekaterinburg şehrinden Antalya'ya geldi. Kemer'in Beldibi Mahallesi'nden 15 Ekim'de Likya Yolu'nda yürümeye başlayan Konstantin Lev ve oğlu Talnishnikh Lev, 10 günün sonunda Demre ilçesine ulaştı. Konstantin Lev ve oğlu, 20 gün sürecek Likya Yolu yürüyüşünü Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlayacak.
'TARİH DOĞA İÇ İÇE'
Daha önce İstanbul'a gittiğini anlatan Konstantin Lev, "Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevmiştim. Rusya'da doğa sporları ile ilgileniyorum. Oğlumla birlikte uzun bir yürüyüş yapma planım vardı. Dünyadaki yürüyüş yollarını inceledim. Likya Yolu benim için çok ilginç geldi. Bu yolda tarih, doğa, deniz içi içe. Likya Yolu'nda yürümeye karar verdim. Beldibi'nden 10 gün içinde Demre'ye geldik. Toplam olarak oğlumla birlikte 1 ay içinde 500 kilometre yol yürümüş olacağız" dedi.
'TÜRKİYE HARİKA'
Yolculuklarının çok iyi geçtiğini ve her şeyin harika olduğunu vurgulayan Konstantin Lev, "Oğlum biraz zorlanıyor ama o yorulunca kısa kısa molalar veriyoruz. Mevsim ve hava Likya Yolu'nda yürümek için çok uygun. Günde 10 ile 50 kilometre arasında yol yürüyoruz. Geceleri oğlumla birlikte çadırda kalıyoruz. Oğlumla beni görünce insanlar şaşırıyor. Arabasına almak isteyen sürücüler oluyor. Çünkü 5 yaşındaki çocuğun nasıl yürüdüğüne şaşırıyorlar. İnsanlar bize bir şeyler ikram etmek, yardımcı olmak için yarışıyor. Türkiye harika bir ülke. İnsanlar çok yardımsever ve cana yakın. Oğlum için büyüyünce ilginç anılar olacak. Fethiye'den otobüsle Antalya'ya dönerek, tekrar uçakla Rusya'ya döneceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-10-26 11:48:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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