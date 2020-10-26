Rus grubun işletmeciye işkence ettiği oda görüntülendi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde, otel işletmecisi Orhan Kaplan'ın (27), oteli boşaltmadığı gerekçesiyle Rus G.A. ve 15 arkadaşı tarafından işkenceye uğradığı oda, DHA tarafından görüntülendi. Kaplan'ın oteli kendi rızasıyla boşalttığına yönelik imzalatılmaya çalışılan sözleşme de, Kaplan'ın elleri ve ayakları bağlanarak darbedildiği 'işkence odası'nda görüntülendi.

Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.

TURİSTLER ŞOKA GİRDİ

21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.

KASADAKİ PARAYI ALDILAR

Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan 1 kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.

EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE ODADA BULUNDU

Turistlerden biri jandarmaya giderek, durumu bildirdi. Otele gelen jandarma ekipleri, odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklayan turistler ve darp raporu alan çalışanlar ile Kaplan otele gelerek, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

DARP ANI KAMERADA

Darp anı ise otelde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde Kaplan'ın yere yatırılıp, elleri ve ayakları bağlanarak dövüldüğü, odada ise el ile ayaklarının jandarma ekipleri tarafından çözüldüğü görülüyor.

Bu arada, şüphelilerden D.A.'nın olaydan önce sosyal medya hesabından otele geldikleri araçları ve arkadaşlarının video görüntüsünü paylaşarak, Rusça 'Olay yapmaya gidiyoruz' yazdığı görüldü.

DHA, İŞKENCE ODASINI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaplan'ın darbedildiği otelin restoranı ile el ve ayaklarının bağlanarak yaklaşık 40 dakika işkence yapıldığı oda, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi. Rus grubun darbettiği sırada restoran kısmında kırılan sandalyenin hala olay yerinde durduğu görüldü. Kaplan'ın otel odasına götürülüp, el ve ayaklarının bağlandığı bantlar ile darbedildiği kemerler ise jandarma ekiplerinin delil olarak alabileceği düşünülerek, odadaki yatak üzerinde bekliyor.

İŞKENCEYLE İMZALATILMAK İSTENİLEN SÖZLEŞME

Orhan Kaplan'a kemerle yapılan işkence sırasında zorla imzalatılmak istenen fesih sözleşmesinin de odada olduğu görüldü. Rus G.A.'nın sahibi olduğu şirketin taraf olduğu sözleşmede şu ifadeler yer aldı:

"Çalıştırmak için 5 aylığına kiralamış olduğum pansiyonu sözleşmede belirlediğimiz süre olan 20.10.2020 tarihinden itibaren teslim aldığım tüm eşyalarla birlikte tarafınıza teslim ettiğimi ve sözleşmeye devam etmek istemeyerek sözleşmeyi feshettiğimi, tarafıma kiralayan şirket tarafına bildiririm. Tahliye tarihi olan 20.10.2020 tarihinden itibaren söz konusu adresli işletmede hiçbir ilişkim bulunmamaktadır." DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-10-26 11:51:55



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