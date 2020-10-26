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Antalya'da 2020 yılında 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağası denizle buluştu

İHA

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağası denizle buluştu

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağasının denizle buluştuğu bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yumurtlama yaptığı toplam 21 kumsaldan Patara, Demre, Finike, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa Yumurtlama Kumsalları olmak üzere 9 adedinin Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya sınırları içinde olduğunu söyledi.
Yumurtlama kumsallarındaki koruma ve izleme çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve genel müdürlük arasında yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yapıldığını hatırlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, 2020 yılında Antalya ilindeki yumurtlama kumsallarında tespiti yapılan 4 bin 842 yuvadan 204 bin 591 deniz kaplumbağasının (Caretta caretta, Chelonia mydas) Akdeniz’in serin suları ile buluşma ve hayata tutunma fırsatı yakaladığını açıkladı.
2020 yılı yumurtlama sezonunda Demre (Kale) kumsalındaki koruma çalışmalarının Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü, Çıralı kumsalındaki koruma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme Ve İşletme Kooperatifi arasında imzalanan işbirliği protokolü,
Belek Kumsalındaki koruma çalışmaları Ekolojik Araştırmalar Derneği koordinasyonunda, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, TÜBİTAK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi desteğiyle yapıldığını hatırlatan Temel, Patara kumsalındaki koruma çalışmalarının Pamukkale Üniversitesi, DEKAMER işbirliğinde gerçekleştirildiğini, diğer yumurtlama kumsalındaki çalışmalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile yerel kurumların ve gönüllülerin katılımıyla yürütüldüğünü söyledi.
Yumurtlama kumsallarında yapılan ziyaretçi anketlerine göre yumurtlama kumsallarının bulunduğu turizm bölgelerine gelen yerli/yabancı ziyaretçilerin, deniz kaplumbağalarıyla ilgili yürütülen koruma çalışmalarından ve deniz kaplumbağaları ile aynı kumsalı kullanmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden Temel, "Tatil yeri tercihlerinde deniz kaplumbağalarının yaşadığı yumurtlama kumsallarının bulunduğu beldeleri seçmeye çalıştıkları ve doğanın korunmasına yönelik hassasiyet gösterdikleri tespit edilmektedir. Gerek türün neslinin devamı için hayati öneme sahip yumurtlama kumsallarının korunması gerekse bu kumsallarda devam eden turizm/rekreasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanarak yerel ekonominin güçlendirilmesi, istihdamın ve üretimin devamlılığı için bu kumsalların korunması büyük önem taşımaktadır. Koruma çalışmalarına destek sağlayarak 204 bin 591 deniz kaplumbağasının denize ulaşarak yaşama tutunmasını sağlayan kurumlarımıza, gönüllülerimize ve kurallara uyarak hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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