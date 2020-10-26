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73 milyonla ortadan kaybolduğu iddia edilen galerici: "Ben iş yerimi alın terimle açtım" Antalya’da lüks otomobil dolandırıcılığı sanığı ilk kez hakim karşısında "Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim" "Borcumun çoğunu ödedim, kalan borcumu da ödeyecektim"

İHA

73 milyonla ortadan kaybolduğu iddia edilen galerici: "Ben iş yerimi alın terimle açtım" Antalya’da lüks otomobil dolandırıcılığı sanığı ilk kez hakim karşısında "Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim" "Borcumun çoğunu ödedim, kalan borcumu da ödeyecektim"

Antalya’da lüks otomobil satışı yapan ve çok sayıda kişiyi toplamda 73 milyon TL değerinde dolandırdığı iddia edilen galerici, tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında iş yerini tek başına ve alın teriyle açtığını belirten sanık, son dönemlerde işlerinin kötü gittiğini ifade etti. 17 Şubat 2020 tarihleri arasında toplamda 6 milyon TL borç ödediğini dile getiren sanık, "420 bin TL olan bir çekimi ödeyemedim. İş yerim kurşunlandı ve yağmalandı. Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim" dedi.
Antalya’da çok sayıda kişi, Tuğrul E.’nin 2016 yılında açtığı galeriden lüks otomobil satın aldı. Paralarını ödedikleri otomobilleri teslim alamayan vatandaşlar, geçtiğimiz Şubat ayında sabah erken saatlerde galeriye gitti. Tuğrul E.’ye ulaşamayan vatandaşlar da dolandırıldıklarını iddia ederek şikayette bulundu.
Yaklaşık 73 milyon TL olduğu belirlenen dolandırıcılık olayıyla ilgili Kadir D. de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ortağı olan Tuğrul E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğrul E. ise kimseye bir açıklama yapmadan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Daha sonra Türkiye’ye dönen Tuğrul E., 15 Haziran günü, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan tutuklu yargılanan Tuğrul E., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Mahkemede Tuğrul E.’ye, 10 ayrı dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulduğu ifade edildi.
İş yerini 2016 yılında açtığını belirten Tuğrul E. savunmasında “Ben iş yerimi tek başıma açtım, alın terimle açtım. Çok çalıştım ve iş yerimi bir yerlere taşımak için çabaladım. Son dönemlerde işlerim maalesef kötü gitti. Ben 2020 yılı içerisinde 17 Şubat tarihleri arasında toplamda 6 milyon TL borç ödedim. 7 Şubat tarihinde 420 bin TL olan bir çekimi ödeyemedim. İş yerim kurşunlandı ve yağmalandı. Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim. Pandemi nedeniyle de dönüşüm gecikti. Yurda giriş yaptığım zaman da tutuklandım. Alacaklı olduğunu iddia eden birçok kişinin parasını ödedim. Borçlu olduğum kişilere de borcumu ödeyecektim” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının ardından duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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