Yan yatan kamyonet EDS kamerasını devirdi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrilen kamyonet, refüjdeki EDS kamerasını yerinden söktü.

Kaza, AntalyaManavgat D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülkadir Yıldırım’ın kullandığı 07 EZZ 62 plakalı kamyonet, Çolaklı jandarma kavşağında bulunan trafik lambalarına yaklaştığı sırada sol tekeri refüje çıkarak devrildi. Kamyonet, refüjde bulunan kısa adı EDS olan Elektronik Denetleme Sistemi kamerasını bulunduğu yerden sökerken, kamyonet sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yola devrilen kamyonetin yolun sol şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.