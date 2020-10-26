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Korkuteli Belediye Başkanı İşlek'in karıştığı kazada İsviçreli bisikletli öldü

İHA

Korkuteli Belediye Başkanı İşlek'in karıştığı kazada İsviçreli bisikletli öldü

Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediye Başkanı Ömer İşlek'in karıştığı kazada yaralanan İsviçreli bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Serik ilçesine bağlı tatil bölgesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte seyir halinde bulunan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in kullandığı otomobile otelden hızla çıkan bisikletli çarptı. Kazada ismi belirlenemeyen İsviçreli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başkan Ömer Niyazi İşlek, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm müdahalelere rağmen yaralı bisikletlinin hayatını kaybettiğini belirtti. İşlek, "Bugün ömrü boyunca kimsenin yaşamak istemeyeceği bir olay ailemle benim başımıza gelmiştir. Eşim ve çocuklarımla beraber Serik ilçesinin Kadriye Oteller bölgesinde trafik kurallarına uygun şekilde seyrediyorduk. Aracım hız sınırını aşmadan seyrederken, bir otelin içinden kontrolsüz ve hızlı bir şekilde yola çıkan bir bisikletli aracımıza çarptı. İlk müdahalesi 112 ekiplerince yapılarak hastaneye kaldırılan İsviçre vatandaşı erkek, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bu üzücü olay sebebiyle ben, 7 aylık hamile eşim ve 3 çocuğum psikolojik olarak son derece olumsuz etkilenmiş durumdayız. Bu elim ve üzücü olaya ilişkin olarak olay anındaki hızımız, olaya ilişkin kamera kayıtları adli makamlarca incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Olayın oluş anından itibaren kazayı yapan kişinin sağlık durumu ile ilgili olarak kendisinin yaralı olarak kaldırılmış olduğu sağlık kuruluşundan anlık olarak bilgi alıp, süreci yakından takip ettim. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz kişinin ailesinin acısını en derin üzüntülerimle paylaşıyorum" dedi.
İsmi öğrenilemeyen İsviçre vatandaşının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Başkan İşlek polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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