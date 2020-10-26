Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor Uzun süre sonra eşinden boşanan kadın, elektronik kelepçesinin geri verilmemesi nedeniyle buruk sevinç yaşadı Keziban Ö: "Dışarıya çıktığımda sürekli sağa sola bakıyorum" "Elektronik kelepçem varken daha güvendeydim, şimdi açık hedefim"

Antalya’da darp ve hakaretine maruz kaldığı eşinden uzun süre sonra boşanabilen 1 çocuk annesi kadın, sokağa korkarak çıktığını ve açık hedef olduğunu söyledi.

Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki Keziban Ö, Y.A. ile 30 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Y.A., 5 ay sonra o dönem 17 yaşında olan Keziban Ö.'yü rızası olmadan kaçırdı. İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın toplum baskısı nedeniyle ne ailesine geri dönebildi ne de polise başvurabildi. Eşine alkol şişesi, tabak, sandalye atan kızgın koca şiddetin dozunu arttırdı. Bir iki kez boşanma kararı alan Keziban Ö., çocuğunun kendisine gösterilmeyeceği tehdidiyle boşanma dilekçesini geri çekmek zorunda kaldı. İddiaya göre, tüm şiddet ve iftiralara çocuğu için göğüs geren genç kadın bir süre sonra kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Keziban Ö, 2017 yılında ailesini arayarak Antalya’ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Kaş’ta görülen 3 duruşmaya rağmen boşanamadı. Antalya’da hatta gittiği Fethiye’de dahi eşinin tehdit ve baskısına maruz kalan Keziban Ö., ölüm tehdidi almaya başladı.

Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu uzaklaştırmakoruma kararı uyarınca Y.A.'ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Kaş’tan Antalya’ya çağrılan Y.A.'ya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Kelepçe olduğu sürece Y.A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamıyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte Keziban Ö.'nün tek sigortası olan elektronik kelepçe ünitesi elinden alındı.

Yeniden başvuru yapan Keziban Ö, aradan geçen aylara rağmen bir sonuca ulaşamadı. Hem eve mahkum olan hem de boşanamayan Keziban Ö., 1.5 ay önce mutlu sona ulaştı. Kaş Adliyesi’nde görülen duruşmada boşanma gerçekleşti. Keziban Ö., 3 yıllık mücadelenin ardından boşanmanın mutluluğunu yaşasa da eski kocasının açık hedefi olduğu için buruk sevinç yaşadı. Sokağa korku içinde çıkan Keziban Ö, kendisinin hayat sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçesinin geri verilmesini istiyor.



"Açık hedefim"

Yıllarca yaşadığı kötü günlerin ardından boşanmanın gerçekleşmesiyle buruk bir sevinç yaşadığını dile getiren Keziban Ö., "Artık duruşmaları hatırlamıyorum çünkü avukatım katılıyor. Bir buçuk ay önce boşanma kararımız gerçekleşti. İlamımızı aldık. İlamdan sonra eski eşim birkaç kere daha rahatsız etti. Şikayette bulundum. Şikayetlerime de devam edeceğim. Şu anda yarı özgürlüğüm söz konusu. Boşanma davam bitti ve rahatladım ama özgürlüğüm yarıya indi. Tedirginim, açık hedefim" dedi.



"Panik halindeyim"

Dışarıya çıktığı zaman sürekli sağına soluna baktığını, panik halinde olduğunu ifade eden Keziban Ö., “Artık radar gibi oldu gözlerim. İşime konsantre olmaktansa hep sağa sola bakıyorum. Bu da çok hoş bir durum değil. İş ortamımı da etkiliyor. Elektronik kelepçe talebim oldu, ülkemizde fazla yok maalesef. Bir sürü kadın hala mağdur ve elektronik kelepçe bekliyor. Benden daha çok ihtiyacı olan insanlar var ama benim de başvurum ret edildi. Sebebi de elektronik kelepçenin az olması. Elektronik kelepçe varken daha güvenliydim. 1 kilometre yakınıma geldiği zaman hemen sinyal geliyordu ve aranıyordum. O zaman daha güvendeydim” diye konuştu.



"Yeniden başvuru yapacak"

Boşanma davasının bittiğini ve açık hedef haline geldiğini dile getiren Keziban Ö, “Daha öncede şiddet gördüm yüzümde ve çeşitli yerlerimde halen izleri mevcut. Beni bıçakladı. Bu tür olayları artık kadınların yaşamasını istemiyorum. Bu tip insanları toplumdan ayırırsak çok daha rahat edeceğiz” dedi.

Keziban Ö, kendini güvende hissetmediğini ve yeniden elektronik kelepçe başvurusu yapacağını sözlerine ekledi.

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