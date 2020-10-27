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Bagajda cesedi bulunan Cezayirli iş adamı cinayeti iddianamesinde kan donduran ifadeler 17 bıçak darbesiyle öldürülen Cezayirli iş adamının katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kiracısı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi Cezayirli sanık Muhammed A.L. (19): "Sözlü tartışmamız başladı. Ardından bana yumruk vurmaya çalıştı ama vuramadı. Ben kendimi kurtarmak için cebimde bulunan toplam 10-15 santimetre uzunluğu olan bıçağı çıkarttım" "5 dakika kadar Mekki benimle mücadele etmeye çalıştı ancak nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü” "Mohamed'i aracın içinde arka koltuğa almaya çalıştık, öndeki iki koltuk arasından kişiyi cenin pozisyonunda arka koltuğa yatırdık. Daha sonra kişi bu şekilde arka koltuktayken aracı Vladimir çalıştırıp sürdü, Döşemealtı'ndaki ormanlık yere geldik" "Sonra kişinin cesedini aracın arka bagajına ikimiz beraber aldık. Bagaja, araçta bulduğumuz çarşaf gibi bir şeyi serip üstüne cesedi koyduk" Sanık Vladimir S. (19): "Mohamed Mekki kendi koltuğunda hareketsiz kalınca benim midem bulandı. Kusma refleksi oluştu. Şoka girip bakamadım”

İHA

Bagajda cesedi bulunan Cezayirli iş adamı cinayeti iddianamesinde kan donduran ifadeler 17 bıçak darbesiyle öldürülen Cezayirli iş adamının katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kiracısı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi Cezayirli sanık Muhammed A.L. (19): "Sözlü tartışmamız başladı. Ardından bana yumruk vurmaya çalıştı ama vuramadı. Ben kendimi kurtarmak için cebimde bulunan toplam 10-15 santimetre uzunluğu olan bıçağı çıkarttım" "5 dakika kadar Mekki benimle mücadele etmeye çalıştı ancak nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü” "Mohamed'i aracın içinde arka koltuğa almaya çalıştık, öndeki iki koltuk arasından kişiyi cenin pozisyonunda arka koltuğa yatırdık. Daha sonra kişi bu şekilde arka koltuktayken aracı Vladimir çalıştırıp sürdü, Döşemealtı'ndaki ormanlık yere geldik" "Sonra kişinin cesedini aracın arka bagajına ikimiz beraber aldık. Bagaja, araçta bulduğumuz çarşaf gibi bir şeyi serip üstüne cesedi koyduk" Sanık Vladimir S. (19): "Mohamed Mekki kendi koltuğunda hareketsiz kalınca benim midem bulandı. Kusma refleksi oluştu. Şoka girip bakamadım”

Antalya'da 17 bıçak darbesiyle öldürülerek, otomobilinin bagajında cansız bedeni bulunan Cezayirli iş adamı Mohamed Mekki'yi öldürdüğü iddia edilen biri Rus, diğeri ise Cezayirli olan 2 kiracısı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede yer alan ifadesinde, Mekki'yi kendisinin öldürdüğünü anlatan 19 yaşındaki Cezayirli sanık, "Zannedersem bıçağın ilk darbesini kişinin sağ karın bölgesine batırdım. Arka arkaya zannedersem 5 defa bıçağı, kişinin yine alt gövde kısmına karın bölgesi civarına sokup çıkarttım. 5 dakika kadar Mekki benimle mücadele etmeye çalıştı ancak nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü" dedi. 19 yaşındaki Rus uyruklu diğer sanık ise "Mohamed Mekki kendi koltuğunda hareketsiz kalınca benim midem bulandı. Kusma refleksi oluştu. Şoka girip bakamadım" ifadelerini kullandı.
Olay, geçtiğimiz 13 Ağustos’ta Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin otoparkında park halinde bulunan 07 MA 8918 otomobilin bagaj kısmından kan ve koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İnceleme yapan ekipler, otomobilin bagaj kısmında 3 Ağustos’tan bu yana kayıp olan emlak zengini Cezayirli iş adamı Mohamed Mekki'nin (44) cesediyle karşılaştı. Sıcak hava nedeniyle parçalanmaya yüz tutan Mekki’nin cansız bedeni, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mekki’nin cesedinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mohamed Mekki'nin olay öncesinde bağlantı kurduğu kişileri araştırmaya başladı. Çalışmalar kapsamında Mekki’nin kiracıları Rus Vladimir S. ve Cezayirli Muhammed A.L. tutuklandı.

İddianame kabul edildi
Vladimir S. (19) ve Muhammed A.L. (19) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede, maktulün eşi Sarah Deramchı’nın 4 Ağustos’ta polis merkezine giderek, eşinin kayıp olduğu ihbarında bulunduğu, daha sonra arama çalışmalarının sürdürüldüğü anlatıldı. İddianamede, kamera kayıtları incelendiğinde Mohamed Mekki'nin 3 Ağustos’ta kiracıları Vladimir S. ve Muhammed A.L.’nin yanına yalnız geldiği, daha sonra siteden 3’ünün beraber ayrıldığı, maktulün kayıp olarak aranmasına devam edilirken 13 Ağustos’ta cesedinin bulunduğu kaydedildi.

"O gün eşimin geleceğini düşünerek uyudum"
İddianamede Mohamed Mekki'nin eşi Sarah Deramchı’nın ifadesi de yer aldı. Eşini öldürdüğü iddia edilen kiracıları ile aralarında husumet bulunmadığını belirten Deramchı, “3 Ağustos’ta eşimin Vladimir S. ile mesajlaştığını gördüm. Sorduğumda kirayı almak için yanlarına gideceğini söyledi. Arabanın anahtarını ve cep telefonunu alarak evden ayrıldı. Üzerine başka da bir şey almadı. Kirayı alıp hemen döneceğini söyledi. 1 saat sonra eşim gelmeyince aradım, meşgule atıldı. Bu şekilde numarayı defalarca aramama rağmen sürekli meşgule atılıyordu. Gece arayınca da telefonunun kapalı olduğunu anladım. O gün eşimin geleceğini düşünerek uyudum. Ertesi gün uyandığımda eşimin gelmediğini fark ettim” dedi.

“Nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü”
Cezayirli Muhammed A.L. de ifadesinde, Vladimir’in liseden arkadaşı olduğunu, apart dairede ise birlikte yaşadıklarını söyledi. Maktulü daha önce hiç görmediğini ifade eden Muhammed A.L., savunmasına şöyle devam etti:
“Kendisini 2. kez olay tarihinde gördüm. Apart dairenin kliması su akıtıyordu, arızalandı. Mohamed Mekki odaya gelerek klimaya baktı, teknik servis geleceğini söyledi. Daire için vermemiz gereken 200 TL aidat parası vardı. Bu parayı Vladimir’den istedi. ATM’den para çekmemiz gerekiyordu. Rica ettik. Mohamed Mekki bizi aracına aldı, yola çıktık. Ben sağ ön koltuğa oturdum, Vladimir ise arka koltuğa oturdu. Bir müddet sonra benim cep telefonum çaldı, açacakken cep telefonum camdan düştü, aracı durdurduk, telefonun bir parçasını ararken Mekki araçla geri geri geldi, aradığım parçayı bulup bana verdi, o esnada bana argo bile şekilde alay eder tarzda ‘telefonu nasıl düşürüyorsun’ gibi konuştu, kapıyı çok sert çekmeme tepki gösterdi. Bu arada araç henüz hareket etmemişti. Bana bu şekilde tepki gösterdikten sonra sözlü tartışmamız başladı. Ardından bana yumruk vurmaya çalıştı ama vuramadı. Ben kendimi kurtarmak için cebimde bulunan toplam 1015 santimetre uzunluğu olan bıçağı çıkarttım. Bıçağı çıkartmadan önce Mekki ikinci defa bana yumruk savurmaya çalışıyordu. Zannedersem bıçağın ilk darbesini kişinin sağ karın bölgesine batırdım. Arka arkaya zannedersem 5 defa bıçağı kişinin yine alt gövde kısmına karın bölgesi civarına sokup çıkarttım. 5 dakika kadar Mekki benimle mücadele etmeye çalıştı ancak nefessiz kalıp yığıldı, elleri yana düştü.”

“Cesedi bagaja koyduk”
Mohamed Mekki'nin kendisine yumruk atmaya çalıştığı sırada arka koltukta oturan sanık Vladimir S.’nin de maktulün kolunu tutup ittirdiğini kaydeden Muhammed A.L., “Ben kişiyi bıçaklarken olay hızlı gelişti. Vladimir’in şahsa herhangi bir müdahalesi olmadı. Olay hızlı geliştiği için beni engelleyecek bir harekette de bulunmadı. Adamın nefesi kesilip kolları düştükten sonra bana sakin olmamı söyledi, önce panik yaptık, 23 dakika bu şekilde durduktan sonra Mohamed'i aracın içinde arka koltuğa almaya çalıştık, öndeki iki koltuk arasından kişiyi cenin pozisyonunda arka koltuğa yatırdık. Daha sonra kişi bu şekilde arka koltuktayken aracı Vladimir çalıştırıp sürdü, Döşemealtı'ndaki ormanlık yere geldik. Burada yarım saat kadar ne yapacağımızı düşündük. Sonra kişinin cesedini aracın arka bagajına ikimiz beraber aldık. Bagaja, araçta bulduğumuz çarşaf gibi bir şeyi serip üstüne cesedi koyduk. Vladimir aracı sürdü. Aracı en son bulunduğu yere getirip koyduk. Beraberce kaldığımız apart daireye geri döndük. Kıyafetlerimizi değiştirdik” diye konuştu.

“Çok köpek olduğu için bıçak taşıyorum”
Sanık, üzerinde bıçak taşıyan biri olmadığının altını çizerek, son zamanlarda oturdukları bölgede çok köpek olması nedeniyle yanına bıçak alma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Pişman olduğunu dile getiren Muhammed A.L., “Olay bir anda gerçekleşti. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

“Midem bulandı, şoka girip bakamadım”
Vladimir S. ise ifadesinde olay günü araca bindiklerinde birden durduklarını belirterek, “Ben önce neden durduğumuzu anlamadım. Meğerse Muhammed’in telefonu camdan düşmüş. Kendisi telefonu almak için aşağıya indi, tekrar bindi. Ben ilk başta çok dikkat edemedim. Muhammed ve maktul Mohamed Mekki arasında sanırım sözlü bir tartışma çıktı. Birden, ‘şşt’ şeklinde bir ses duydum. Ses adamdan geliyordu. Kafamı çevirmemle beraber Muhammed’in maktulü ilk defa bıçakladığını gördüm. İki koltuğun arasından ön koltuğa uzandım. Kollarımı açarak birbirlerini ayırmaya çalıştım. Ben Muhammed’i engellemeye çalışırken, Muhammed şahsı bıçaklamaya devam etti. Mohamed ilk bıçakta sağ kolunu kaldırmaya çalıştı. Muhammed adamı bıçaklamaya devam etti. Zannedersem bu ilk bıçaktan sonra adamın takati kalmamıştı. Ancak tekrar söylemek istiyorum ki, ben Muhammed’i araya girerek engellemeye çalışmama rağmen adamı bıçaklamaya devam etti. Tahminimce 45 kez den fazla adamı bıçaklamaya devam etti. Mohamed Mekki kendi koltuğunda hareketsiz kalınca benim midem bulandı. Kusma refleksi oluştu. Şoka girip bakamadım” şeklinde konuştu.

“Bıçağı bana göstererek eve dönmemizi söyledi”
Daha sonra cesetle beraber ormanlık alana geldiklerini anlatan Vladimir, şu ifadeleri kullandı:
“Burada çıkıp kustum, bu arada aracın bagajın kapatıldığını duydum. Anladığıma göre Muhammed, maktulü tek başına arka koltuktan alıp sanırım sürükleyerek bagaja yerleştirmiş. Ben kişinin cesedini aracın bagajına nasıl yerleştirildiğini görmedim, o esnada annemi aradım, normal bir şekilde konuştum. Daha sonra araca bindik, Muhammed Ali'ye 112’yi aramayı teklif ettim. Telefonumu alıp arka koltuğa fırlattı. Bıçağı tekrar bana göstererek eve dönmemizi söyledi.”
Vladimir S., bu olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, “Hayatımda ilk defa karakola ve adliyeye gelmiş oldum” dedi.

Otopsi sonucu: "17 bıçak darbesi"
İddianamede yer alan otopsi raporunda ise maktulün 17 adet kesici alet yarasına bağlı iç organ yaralanması, iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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