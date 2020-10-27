Ege Aydan, suluboya resimleriyle Muratpaşa’da

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, ikinci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 33’üncü kişisel sergisiyle tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve ressam Ege Aydan’ı ağırladı. Aydan’ın pandemi döneminde ve hemen öncesinde yaptığı suluboya çalışmalardan oluşan sergi, 26 Kasım’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Hafta sonu dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar’ı ağırlayan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde oyuncu ve ressam Ege Aydan’ın ‘Suda Kal’ isimli suluboya resim sergisi açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı serginin açılışı öncesinde, ‘Ege Aydan ve Sanat’ başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşide Ege Aydan, bu dönemde sergi açmayı düşünmediğini ancak Karaoğlu’nun kendisini ikna ettiğini belirterek, “Buraya gelince de iyi ki ikna etmiş dedim. Çok iyi bir ekip karşıladı. Sergiyi çok profesyonel bir ekiple hazırladık” dedi. Aydan, serginin pandemi döneminde ve hemen öncesinde yaptığı çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

Söyleşinin ardından gerçekleştirilen açılışta Başkan Uysal, Ege Aydan’ı Muratpaşa’da, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ağırlamaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Açılışın ardından Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ve Ege Aydan, 26 Kasım’a kadar açık kalacak sergiyi birlikte gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.