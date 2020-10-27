“Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Youth School for Social Media Safety” başlıklı projede sona gelindi. ‘Youth School for Social Media Safety’ başıklı Erasmus + Projesi’nin sonuçlarını paylaşmak üzere 24.10.2020 tarihinde, 1924 yaş aralığındaki ulusal ve uluslararası 50 öğrencinin katılımı ile Alanya HEP Üniversitesinde konferans gerçekleştirildi.

Covid19 önlemleri alınarak gerçekleştirilen konferansta hem Türkiye hem de partner ülkelerin proje kapsamında ürettikleri, güvenli internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin materyaller değerlendirilerek proje çıktıları paylaşıldı.

Projenin sonuç raporunun yazılmasının ardından İletişim ve Tasarımı Bölümü tarafından iki uluslararası proje tamamlanmış olacak. Projede ortak olarak yer alan Alanya HEP Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan ve bölüm öğretim elemanları, konferansta öğrencilerle buluşarak yeni uluslararası projelerin yolda olduğunu müjdelediler.

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