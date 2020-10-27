Başkan Turgay Genç şampiyonları ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, katıldıkları turnuvada 1 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük alan Döşemealtı Vira Okçuluk sporcularını ağırladı. Minik okçular kendilerine verdiği destek nedeniyle Başkan Genç’e teşekkür etti.

Antalya’da 25 Ekim’de düzenlenen ve Ankara, Sivas, Muğla, Kütahya ve Antalya’dan 10 kulüpten 98 sporcunun katıldığı Minikler Okçuluk Cumhuriyet Kupası’nda 8 madalya kazanan minik sporcuları Başkan Genç makamında ağırladı. 8 sporcu ile turnuvaya katılan Döşemealtı’nın ilk Okçuluk kulübü sporcularının tamamı madalya alarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Minikler Okçuluk Cumhuriyet Kupasında Mete Arıca 1’ncilik, Demirhan Karakaya, Elif Sena Akçay, Hatice Ecrin Butgül 2’ncilik, Bilge Dereli, Nehir Canpolat, Muhammed Bekir Butgül ve Emir Kutay Tekin üçüncülük kazandı.

Minik sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, “İşte bizim en büyük ödülümüz başarımız, işte madalyaları. Destek vermekten mutluluk duyduğum Döşemealtı Vira Okçuluk takımı minikleri kazandıkları Cumhuriyet kupası madalyalarıyla bana en güzel ziyareti yaptı. Miniklerimizi eğiten Antrenörlerimiz Buğra Hakan Budak ve Serdar Bortay Maraş’ı yürekten kutlarım. 1 yıl gibi kısa süre önce kurulan bir kulüpte bu kadar kısa süre içinde başarı elde edilmesi beni çok mutlu etti. Başarılarının devamını dilerim” dedi.

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