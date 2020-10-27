Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor Nasuh Boztepe’de şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500’den fazla kıymetli eseri bağışladı.

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na, Nasuh Boztepe’de şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500’den fazla kıymetli eseri bağışladı.



Kepez Belediyesi, müzeleri, sergi salonları, bilim merkezi, sanat sokağı ve konser alanlarıyla kültür adası haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine kazandırdığı Cemil Meriç Kitaplığı’na, Antalya’nın dört bir tarafından kitap yağıyor. Kepez Belediyesi’nin eski dokuma fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını müze kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Kimya Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe’de yıllardır şahsi kütüphanesinde biriktirdiği nadide eserleri bağışladı. Boztepe, kütüphanesindeki 3 bin 500’ün üzerindeki kitabı, Cemil Meriç Kitaplığı’nın raflarında yerini alması için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Başkan Tütüncü, belediyenin toplantı salonuna dizilen kitapları tek tek inceleyerek, bağışçı Nasuk Boztepe’ye teşekkür etti.



3 bin 500’den fazla eser

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi için başlattıkları bağış kampanyasının hızla devam ettiğine değinen Tütüncü, “Kitap kurtları çok değerli büyüklerimiz, çok değerli ağabeylerimiz kitap bağış kampanyamıza bambaşka bir heyecanla destek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Onların kitapları Cemil Meriç Müze kütüphanemizde gelecek kuşakları aydınlatan bir meşaleye dönüşecek. Bugün Nasuh Boztepe ağabeyimiz de kendi şahsi kütüphanesinden hazırladığı 3 bin 500’den fazla kitabı Cemil Meriç Müze kütüphanemize bağışladı. Sağ olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada aslında uzun yılların birikimi var. O henüz internetin, bilişim teknolojilerinin hayatımıza çok da nüfuz etmediği yıllardaki temel kaynak ansiklopediler var. Her ne kadar internet gelişmemişse de, bilişim sistemlerinde gelişmeler yaşanmamışsa da, o kaynak ansiklopediler hala güncelliğini, değerini korumaktadır. Geniş yelpaze de, değişik kitaplar bulunmakta. Bütün bu kitaplar, Nasuh ağabeyimizin bize bağışı olarak Cemil Meriç Müze Kütüphanemizin raflarında yerini alacak. “ dedi.



Bilgi güç ve cesarettir

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin, kitap kurtlarına 7 gün 24 saat hizmet vereceğini de hatırlatan Tütüncü, “Diğer bağışçılarımız ile birlikte Nasuh ağabeyimizin kitapları uzun yıllar boyunca gelecek kuşakları aydınlatacak. Bilgi güçtür, bilgi cesarettir, bilgisizlik esarettir. Okumak insanca bir eylemdir. Okumak hepimize çok yakışıyor. Bu hassasiyetle oluşturmaya gayret ettiğimiz 4 müze kütüphaneden birisi olan Cemil Meriç Kitaplığına katkı ve destekleri dolayısıyla Nasuh Boztepe’ye teşekkürü bir borç biliyorum. Bize güzel de bir haber verdi; Her ne kadar 3 bin 500 kitabı buraya bağışladıysa, değişik çalışmalar yaparak, bu bağış kampanyasını güçlendirmeye, zenginlendirmeye gayret edeceğinin sözünü verdi. Onun Antalya kültürüne, Antalya irfan dünyasına katkıları çok büyüktür. İsmi de Cemil Meriç Müze kütüphanemizin bağışçıları şeref listesinin en üst sıralarında yer alacak.” diye konuştu.

Şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500’den fazla nadir kitabı Cemil Meriç Kütüphanesi’ne bağışlayan Nasuh Boztepe’de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, böyle bir hizmet imkanını kendilerine sunmalarından dolayı teşekkür etti. Boztepe, “İkinci bir teşekkürü Antalya’ya da böyle bir hizmeti yaptığı için, üçüncü ise Cemil Meriç gibi bizim talebelik yıllarımızdan, fikir pınarlarından birisinin ismini yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bu muhterem zatlar bu şekilde unutulmayacaklar. Tarihte yerini alacak, çocuklarımız Cemil Meriç kimdir? denildiği zaman onun hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Başkanımı tebrik ediyorum. Böyle hayırlı, böyle güzel bir hizmette öncelikli ettiği ve bize imkan tanıdığı için teşekkür ederim. “ dedi.

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