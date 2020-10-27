Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 1milyon 144 bin 600 oldu. Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül’de yüzde 1,8 arttı

Motorlu kara taşıtları verilerine göre; Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 1milyon 144 bin 600 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayına ait Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 105 bin 732 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 22,6'sını motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 49,2, kamyonette yüzde 26,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16,7, traktörde yüzde 16,1, minibüste yüzde 5,2 artarken, otobüste yüzde 15,8, motosiklette yüzde 6,2 ve otomobilde yüzde 3,3 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,6 arttı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1360,0, kamyonda yüzde 271,1, kamyonette yüzde 256,4, traktörde yüzde 104,2, otomobilde yüzde 90,3, motosiklette yüzde 65,3 minibüste yüzde 18,6 ve otobüste yüzde 11,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 916 bin 48 adet taşıtın devri yapıldı. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70,7'sini otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 6,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OcakEylül döneminde 736 bin 543 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece OcakEylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.

OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,6'sı benzin yakıtlı oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 49,6'sı benzin, yüzde 41,7'si dizel, yüzde 5,6'sı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'ı LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrit olarak gerçekleşti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

OcakEylül döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

OcakEylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 30,9'u 14011500, yüzde 24,9'u 15011600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 14,4'ü 13011400, yüzde 5,5'i 16012000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

OcakEylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 196 bin 592'si beyaz renkli oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin yüzde 48,0'ı beyaz, yüzde 26,5'i gri, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 7,0'ı siyah, yüzde 6,9'u kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerde.

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyon 144.600 olurken bu rakam Isparta'da 183 bin 141, Burdur'da 137 bin 488 olarak kayıtlara geçti.

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