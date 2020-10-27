Ailesinin gözü önünde darp edildiğini iddia eden sürücüye motosikletli gruptan yalanlama Motosiklet sürücüsü Cengiz S.: "Beni şeritten atıp, ortadaki yağmur kanalının içine soktu" "Biz ona ne vurduk ne de malına kastettik. Bütün suç kendisinde"

Antalya'da trafikteyken ailesinin gözü önünde motosikletli bir grup tarafından darp edildiği iddia edilen otomobil sürücüsüne, motosikletli gruptan tepki geldi. Kavganın çarpıtıldığını savunan motosikletliler, otomobil sürücüsünün çok süratli bir şekilde ilerlediğini ve kendilerine çarptıktan sonra boğuşmanın yaşandığını, bütün suçlunun otomobil sürücüsü olduğunu ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ekim pazar günü akşam saatlerinde ElmalıKorkuteli yolunda meydana geldi. Otomobiliyle Korkuteli’ye giden Nihat Duruk ile aynı güzergahtaki motosikletli grup arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, otomobilin önünü kestiği motosikletli grup ile Duruk arasındaki tartışma araç dışında da devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motosikletli grup Duruk’u darp etti. Kavga anına şahit olan Duruk’un çocukları ise büyük korku yaşadı. Babalarının darp edildiğini ve yaralandığını gören 3 çocuk o anları cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

Nihat Duruk’un çocukları ağlayarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Duruk’un çocukları ağlayarak, "Babamı bırakın, baba bırak, nerede kaldı bu polis" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren kavga yoldan geçen diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Başından ve yüzünden yaralanan Nihat Duruk, darp raporu alıp jandarmaya şikayette bulundu.



"Öyle hızlı geliyordu ki sanki hastası var gibiydi"

Olay sonrası otomobilin önünü kestiği iddia edilen motosiklet sürücüsü Cengiz S. yaşanan kavganın çarpıtıldığını ileri sürdü. Cengiz S. kızıyla birlikte ölüm tehlikesi atlattığını belirterek, “Biz sosyal medyadan haberleşip Kaş'a gittik. Sonrasında da Elmalı'nın tarihi yerlerini gezip Antalya'ya dönüyorduk. Elmalı Korkuteli karayolundayız. Hareket halindeyiz ve 90100 kilometre hızla gidiyoruz. 56 motosiklet sıralandık, sol şeritteyiz. Yanımızdaki elma yüklü kamyonları solladık, sağa emniyetli bir şekilde devam edeceğiz. Ben en arkada arkadaşları kontrol ediyordum arkamda bir araç belirdi. Öyle hızlı geliyordu ki sanki hastası var gibiydi" dedi.



"Beni şeritten atıp, ortadaki yağmur kanalının içine soktu"

Aracın son sürat arkasından geldiğini ve sürekli kendisini taciz ettiğini belirten Cengiz S., peşindeki sürücüyü defalarca uyardığını ama sürücünün tacizinden vazgeçmediğini ileri sürerek, "Benim plakama kadar yaklaştı ben de elimle yavaşlaması için işaret ettim. Tekrar beni tahrike devam etti. Bana çarpacağını düşündüm. Tır olmasına rağmen ben de sağa yanaştım. Yol verdim. Yol verme esnasında tekrar şeridime geldiğimde 100 kilometre hızla önümde fren yaptı. Ben tekrar sağ şeride kaçtım. Sağa ve sola gitmeleri devam etti. Sürekli şerit değiştirip önümde firen yaptı. Beni şeritten atıp, ortadaki yağmur kanalının içine soktu. Ben oradan kurtulup sakinleşmek için motorumu emniyet şeridine aldım. Yanıma geldi ve 'neden bunu yaptın' diye sorduğum sırada arabasıyla benim üzerime çıktı. Sağ tarafından elime ve koluma çarparak ileride durdu. Durur durmaz da bir boğuşma yaşandı, beraber yere düştük. Sonrası zaten videolarda da var. Biz ona ne vurduk, ne de malına kastettik. Bütün suçlu kendisi" ifadelerini kullandı.



"Lütfen bizi fark etsinler"

Cengiz S., otomobil sürücüsünün malına ya da canına kastetmediklerini, tüm suçun karşı tarafa ait olduğunu iddia ederek, çocuklarının çektiği videoda 67 motorcunun kendisini darp ettiğini şeklinde açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, darp eden bir kişinin araç sürücüsünü tutmayacağını, ailesini de teselli etmeyeceğine dikkat çekti.

Kask ve koruyucu ekipmanlarla motosiklet kullandıklarını dile getiren Cengiz S., trafikte kendilerinin fark edilmediğini belirterek, "Motosikletçiler motosikletine bindiğinde çevreyi tarayarak hareket eder ama araç sürücülerinin sadece ön cam, arka dikiz aynası ve yan aynası vardır. Araba rahat olduğu için kahvesini içebilir telefonuyla konuşabilir. Ancak bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz pür dikkat yola konsantre olmak zorundayız ve tüm çevreyi taramak zorundayız. Lütfen bizi fark etsinler" diye konuştu.

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