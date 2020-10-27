Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem

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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.32'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 75,61 kilometre açığında ve 58,13 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-10-27 12:09:14



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