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Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem

DHA

Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem


Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.32'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 75,61 kilometre açığında ve 58,13 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK
2020-10-27 12:09:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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