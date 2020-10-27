Konyaaltı Belediyesi’nden Halk Eğitim Merkezi’ne tadilat desteği

Konyaaltı Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi’nin iç ve dış cephesini onararak, binada baştan sona yapılması gereken tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in eğitim kurumlarına yönelik desteği sürüyor. 20202021 eğitimöğretim dönemi öncesinde Konyaaltı’ndaki okulların çevre düzenlemesini gerçekleştiren ve birçok okulda tadilat desteği sağlayan Konyaaltı Belediyesi, bu kez ilçedeki Halk Eğitim Merkezi’nin boya ve tadilat işlemini yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halk Eğitim Merkezi’nin iç ve dış cephesini onardı. Ekipler binada 3 bin metrekarelik alanı komple boyadı. Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi’nde bir adet yeni teknik personel odası ve mutfak yapılırken, tuvaletlerin kullanım alanı genişletilerek su tesisatı yenilendi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, destek isteyen kamu kurumlarına imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Esen, özellikle eğitim kurumlarının isteklerine önem verdiklerine dikkat çekerek, “Her eğitim döneminde okullarımızın bütün taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinden, boya ve tadilat işlerine kadar birçok alanla çalışmalar yaptık. Son olarak ekiplerimiz Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi’nde önemli bir tadilat çalışması gerçekleştirdi. Eğitime olan katkımız devam edecek” dedi.

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