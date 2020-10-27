PTT şubesinden bıçaklı gaspa, 15 yıl hapis istemi



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, PTT şubesinden bıçak zoruyla 7 bin lira gasbeden Okan Coşgun'un, 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 30 Eylül tarihinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Kargo göndermek bahanesiyle şubeye gelen Okan Coşgun, kadın görevliyi bıçakla tehdit ederek 7 bin lira gasp etti. Parayı aldıktan sonra kaçan Okan Coşgun, geniş çaplı araştırmanın ardından yakalanarak, tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Okan Coşgun hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın çevredeki PTT şubelerini gezdiği, Sütçüler Caddesi'ndeki şubeyi soymaya karar verdiği belirtildi. Sanığın tanınmamak için boya lekeli kıyafetler giyip, şapka taktığı belirtilen iddianamede, Okan Coşgun'un yanında getirdiği kutunun içine bıçağı koyarak şubeye girdiği, daha sonra çıkardığı bıçağı doğrultup "Kasayı aç" diyerek görevliyi tehdit ettiği kaydedildi.

Kasadaki 7 bin lirayı kutuya koyduğu sırada sanığın şube görevlisine "Abla bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek aldığı paralarla kaçtığı aktarılan iddianamede, PTT çalışanının ise bu sırada panik butonuna basarak polisi aradığı kaydedildi. İddianamede, gasp edilen paraların Okan Coşgun tarafından harcandığı için bulunamadığı belirtildi. İddianamede, sanığın 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-27 13:17:39



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