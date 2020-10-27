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Antalya’da şüpheli ölüm 3 çocuk babası 34 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu

İHA

Antalya’da şüpheli ölüm 3 çocuk babası 34 yaşındaki adam, evinde ölü olarak bulundu

Antalya’da eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen 34 yaşındaki 3 çocuk babası, evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi 6207 sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Kalmaz’dan (34) haber alamayan annesi, kapıyı açtığında oğlunun hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kalmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Oldukça üzgün görülen anne, eve girip oğlunu görmek istedi ancak ekipler tarafından müsaade edilmedi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Kalmaz’ın cenazesi üzerinde yaptığı ilk incelemede, kolunda enjektör bağlı olduğu tespit edildi.
Savcı incelemesinin ardından Kalmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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