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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’e 'Sıfır Atık' ödülü

İHA

Kepez’e 'Sıfır Atık' ödülü

Kepez Belediyesi’nin seralardan çıkan atıkları kompost (organik gübre) olarak çiftçilere ücretsiz geri verdiği ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nce Sıfır Atık Projesi kapsamında ödüllendirildi.
Kepez Belediyesi, bir ödülün daha sahibi oldu. Türkiye Belediyeler Birliği’nin(TBB), ‘Belediyeler için Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması’nda, Sıfır Atık Projesi kapsamında Kepez Belediyesi’nin sera atıklarından kompost üretimi yaptığı ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi ödüle layık görüldü. Emine Erdoğan’ın katılımıyla Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’nde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin ödülünü Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah’ın elinden aldı.

Sera atıkları toprağa can oldu
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği tarafın ulusal çapta düzenlenen Sıfır Atık Proje ödülleri kapsamında ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesiyle belediyesinin ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren, çevreyi kirleten sera atıklarının artık Kepez’in toprağına can olduğunu belirten Tütüncü, “Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından biri olan sera atıklarından gübre yapmayı başardık ve bunu da çiftçilerimize ücretsiz dağıttık. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor” dedi.

Kepez’de titizlikle sürdürülen proje
Atıkların değerlendirilerek, ekonomik döngünün içerisinde tutulmasını sağlayan Sıfır Atık Proje uygulamalarını Kepez Belediyesi olarak titiz ve hassas bir biçimde yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, “Bunu hem çevreci bir belediyecilik anlayışının ürünü, hem de sosyal sorumluluk projelerine kıymet veren belediyecilik misyonunun ihvası adına çok önemli buluyoruz. Geçmişte çevre kirliğine sebebiyet veren, görüntü kirliliği oluşturan ve çiftçilerimizin de baş etmek zorunda olduğu sera atıkları artık ekonomiye bir katma değer olarak dönüyor.“ diye konuştu. Başkan Tütüncü, projeye emeği geçen tüm belediye çalışanlarına da teşekkür etti.
Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni desteklemeye yönelik bugüne kadar ilçede çok sayıda örnek projeye imza attı.

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