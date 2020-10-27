Düden Şelalesi sonbaharda da turistlerin gözdesi Şelalenin denizle buluştuğu alana gelen yerli ve yabancı turistler, cep telefonuyla bol bol fotoğraf çekildi

Antalya’da her yıl 400 bin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu alan, gürül gürül akan suyuyla sonbaharda da turistlerin gözdesi oldu.

Yazın serinlemek ve manzara keyfi yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği Düden Şelalesi’nin falezlerde denizle buluştuğu alan, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Şelaleye gelen yabancı turistler, sonbaharın renkleriyle cümbüşe çevirdiği alanda hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta yarıştı. Bazı ziyaretçilerse eşsiz güzelliği daha net görebilmek için çitleri aşarak tehlikeli alanlarda fotoğraf çekildi. Arkasına şelaleyi alarak hatıra fotoğrafı çeken turistlerin oldukça eğlendiği gözlendi.

Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlardan Samet Akgül, “Ailemle birlikte buraya gelmek istedik. Doğanın güzelliği içimize huzur veriyor. Bu manzarayı görenin fotoğraf çekmemesi imkansız” dedi.

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